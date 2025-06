Advierten del peligro iraní para Latinoamérica

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Roni Kaplan, y el experto en Medio Oriente, Gabriel Ben Tasgal, advirtieron de los riesgos que representa para Latinoamérica el régimen iraní como efecto del conflicto bélico que se desarrolla entre ambos países.

"Irán era prácticamente una bomba de tiempo, se estaba acercando a la fase final de su camino para adquirir un arma nuclear y esto representa una amenaza, no solamente para Israel, sino para todo el mundo occidental y de una parte considerable del mundo árabe", señaló Kaplan.

En una rueda de prensa que convocó la embajada de Israel en México para medios hispanoamericanos, Ben Tasgal alertó sobre la presencia chiita en la región y la posible provisión de uranio a Irán de parte de Venezuela.

Declaró que la estructura económica de Hezbolá se sustenta en el tráfico y lavado de dinero y ha encontrado en países como Venezuela, Colombia y Ecuador una oportunidad de lavarle dinero a los carteles a razón de 500 millones de dólares por año, según datos de la CIA.

"Es por eso que Irán es un problema para el continente, y un Irán neutralizado, sin capacidad nuclear, es una buena noticia para los que queremos que América Latina sea un lugar más democrático. Esto debilita al régimen de Maduro", sostuvo.

El periodista advirtió sobre el riesgo de que Irán lleve a cabo atentados en países donde tiene presencia, como forma de venganza por los acontecimientos en Medio Oriente.

Sostuvo que Venezuela es el país que, posiblemente, ha suministrado a Irán el uranio que necesitan para desarrollar armamento nuclear, una acusación que han hecho varios informes de inteligencia israelí.

"El sospechoso más importante es Venezuela, porque Venezuela en el Macizo de Roraima ha producido 75 mil toneladas de uranio y en el 2008 se firmó un acuerdo entre Chávez y el régimen iraní. Según todos los informes que he leído hasta ahora, le pasaban el uranio a través de fábricas de tractores y una central nuclear, y a cambio el régimen de Irán les dio drones, que son copias de los drones iraníes", acotó.

Recordó que el expresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, fue acusado en 2017 de haber entregado 15 mil pasaportes venezolanos a chiitas que, según él, "deambulan por nuestro continente como Pancho por su casa".

El domo de hierro

Respecto a las dudas sobre el sistema de defensa aérea de su país, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel aseguró que el llamado domo de hierro no ha fallado.

"El escudo de hierro está trabajando en un grado de efectividad idéntico, sino muy similar, al rol que ha jugado desde el 7 de octubre del 2023 y mucho antes", recalcó Roni Kaplan.

Afirmó que la protección del espacio aéreo de Israel comprende otros mecanismos, como la Honda de David, Flecha 2, Flecha 3 y el Sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud (Thaad).

"No se trata de que haya fallado, sino que no siempre lo logran, es decir, los sistemas saturados, por eso es que cae un misil, pero de más de 500 misiles balísticos que fueron lanzados, tenemos solamente 50 sitios que fueron al fin y al cabo destruidos", comentó.

Peligro existencial

El mayor Kaplan y la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, reiteraron la posición oficial de su gobierno sobre el peligro existencial que representa el programa nuclear iraní.

"No hubo más remedio, casi a último momento, cuando Irán ya estaba a punto de tener bombas nucleares, salir con esta operación preventiva, de autodefensa. Es importante destacar que los objetivos de Israel son los componentes del programa nuclear. Israel no está en contra del pueblo de Irán y no ataca objetivos civiles", remachó la diplomática.