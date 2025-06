Se necesita más dinero para luchar contra las adicciones en República Dominicana

Hogar Crea Dominicano, una institución que ayuda a miles de personas a superar adicciones a las drogas alrededor del país, encabezó una marcha con cientos de personas que se benefician de sus ayudas, desde la Iglesia Las Mercedes hasta el Altar de la Patria.

En esta marcha, en la que participaron cientos de exadictos de todo del país con entusiasmo, se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/26/whatsapp-image-2025-06-26-at-30547-pm-1-bd76a85a.jpeg Jeury Rivas, ex adicto a la cocaína que lucha con la ayuda de Hogar Crea. (MIGUEL CAIRETA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/26/whatsapp-image-2025-06-26-at-30553-pm-1-1815d166.jpeg Reunión de beneficiado de Hogar Crea. (MIGUEL CAIRETA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/26/whatsapp-image-2025-06-26-at-30556-pm-628f30d9.jpeg Reunión de beneficiado de Hogar Crea. (MIGUEL CAIRETA)

Jeury Rivas, oriundo de Salcedo, era uno esos valientes que acudió a Hogar Crea para abandonar su adicción. "Yo era drogadicto. Consumía cocaína. Busqué de Dios primeramente y después de Crea para buscar un nuevo futuro", explicó a Diario Libre.

Estuvo 26 años "enganchado" a la cocaína. Ahora está luchando contra el monstruo de la droga. "Tengo semanas semanas sin consumir", afirmó.

Rivas agradece cada día la labor de Hogar Crea. "Ayudan mucho. Es mi segunda casa".

"El estado no está dando lo que debe dar"

Julio Díaz Capellán, director de Hogar Crea, estuvo con los cientos de luchadores codo con codo durante la marcha.

Explicó a Diario Libre el problema de las drogas en los últimos años. "Al terminar la pandemia notamos un gran incremento del uso de drogas. Según los informes de Naciones Unidas, no solo en República dominicana ha aumentado, sino también en Europa y Estados Unidos", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/26/whatsapp-image-2025-06-26-at-30555-pm-7b5add71.jpeg Julio Díaz Capellán, director de Hogar Crea. (MIGUEL CAIRETA)

El aumento de la demanda de ayuda no ha ido en consonancia con un aumento de recursos. "Con ese crecimiento no tenemos cupo para dar el servicio completo. Tenemos que reconsiderar lo que es la lucha contra la droga. Que el Estado se comprometa más a dar financiamiento a las instituciones privadas. El estado no está dando la contribución que debe dar", finalizó.

La marcha

A las 10:00 a.m., los alrededores de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes se llenaron con cientos de hombres y mujeres con pancartas y camisetas de Hogar Crea.

Allí, entre todo la gente, había exadictos a todo tipo de drogas. Personas que dejaron atrás las sustancias y luchan por un futuro mejor.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/26/whatsapp-image-2025-06-26-at-30553-pm-fb667d19.jpeg Marcha hacia el Altar de la Patria. (MIGUEL CAIRETA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/26/whatsapp-image-2025-06-26-at-30557-pm-1-67631dc3.jpeg Marcha hacia el Altar de la Patria. (MIGUEL CAIRETA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/26/whatsapp-image-2025-06-26-at-30552-pm-1-b96b6c79.jpeg Marcha hacia el Altar de la Patria. (MIGUEL CAIRETA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/26/whatsapp-image-2025-06-26-at-30551-pm-e9d27338.jpeg Marcha hacia el Altar de la Patria. (MIGUEL CAIRETA)

Sobre las 10:30 a.m., la marcha bajó hacia El Conde y, con la música de una banda, recorrió la recta hacia el Altar de la Patria. Allí se hizo la ofrenda floral y las autoridades dijeron unas palabras.

Dio Astacio, alcalde de Santo Domingo Este, habló sobre las adicciones, la labor de Hogar Crea y la salud mental.

"La salud mental es una prioridad en muestra patria. Tenemos que admitir que nuestros enfermos de la calle no todos tienen servicios, no hay tanta oferta para la demanda que hay", anunció.

República Dominicana no tiene infraestructura para atender a todas las personas con problemas mentales y de adicciones.

"La familia dominicana que ha sido tocada por el flagelo de la droga es una familia que sufre. Cada adicto rescatado es dar paz a una familia", añadió.

En este sentido, Astacio reconoció el buen trabajo de la institución. "Hogar Crea ha recatado a cientos y cientos de personas del flagelo de la droga".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/26/whatsapp-image-2025-06-26-at-30559-pm-16251d5b.jpeg Juan Agustín Almonte, director de Hogar Crea. (MIGUEL CAIRETA)

"Estamos en déficit"

El presidente de Hogar Crea, Juan Agustín Almonte, hizo énfasis durante la ofrenda floral a la necesidad de apoyar más a las instituciones que luchan contra las adicciones.

Señaló que " las drogas no solo son una amenaza para la salud individual, sino también para la estabilidad de nuestras comunidades".

De esta forma, para afrontar el problema, "no basta con señalar el problema, debemos trabajar desde la prevención, empatía y reinserción", explicó.

En cuanto a las actividades de Hogar Crea, confirmó que "esta institución benefició a más de 70,000 personas en 2024".

Sin embargo, para hacer frente a la alta demanda de ayuda que hay en el país, se necesitan más recursos. "Necesitamos el triple de lo que recibimos. Tenemos un presupuesto de 165 millones de pesos al día de hoy. Estamos en déficit", finalizó.

