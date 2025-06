Karina Aristy exige trato presupuestario diferenciado para Higüey por su rol clave en el turismo

La alcaldesa del municipio Higüey, Karina Magdalena Aristy, solicitó al presidente de la República reconocer la importancia estratégica de su demarcación en el desarrollo turístico del país y otorgarle un trato presupuestario diferenciado.

Durante su participación en un programa de televisión nacional, Aristy abordó las implicaciones de la posible municipalización de Verón-Punta Cana y denunció la insuficiencia de los recursos que actualmente recibe Higüey.

"Nos están asignando apenas 796 pesos por habitante, cuando en la realidad tenemos cerca de 600 mil personas y una carga operativa que sobrepasa nuestras capacidades. Es injusto", afirmó.

"No puede haber un Verón sin un Higüey"

La alcaldesa destacó que más del 80 % de los empleados del polo turístico residen en Higüey, desde donde, según explicó, salen a diario más de 2,000 autobuses hacia la zona hotelera de Bávaro-Punta Cana.

"Verón es nuestro orgullo, pero no puede existir un Verón sin un Higüey. Somos el corazón que bombea la fuerza laboral de la zona turística más importante del país", sostuvo.

Aunque reiteró su respaldo a la elevación de Verón a municipio, dejó claro que el problema no radica en esa decisión, sino en el riesgo de que Higüey quede financieramente debilitado tras los cambios administrativos.

"No queremos un simple acuerdo de momento entre alcaldes. Queremos que esto quede plasmado en la ley, para que no dependa de quién esté en el cargo", enfatizó.

Apelación al presidente Abinader

Aristy expresó su confianza en que el presidente Luis Abinader escuche las preocupaciones de la población de Higüey y reciba una comisión representativa de la provincia para abordar la situación.

"No quiero que me reciba a mí, quiero que escuche al pueblo. Esta lucha no es política, es social y económica. Espero que el presidente nos escuche lo más rápido posible y nos brinde opciones que se queden plasmadas, porque lo que escrito está, escrito se queda", subrayó.

Críticas a la Liga Municipal Dominicana

Durante la entrevista, la alcaldesa también criticó el papel de la Liga Municipal Dominicana (LMD), al considerar que no está actuando con imparcialidad ni cumpliendo su función de regulador institucional.

"Está jugando un papel muy desagradable, muy desafortunado y hasta incómodo para mí, porque conozco a la persona que dirige la Liga. Está llamada a defender a todos los municipios, no a enviar cartas para que los directores vayan a cobrar recursos sin que existan los reglamentos de la ley", denunció.

Asimismo, mencionó que espera una postura oficial de Fedomu, ya que Fedodim (que representa a los distritos municipales) ya se ha pronunciado, aunque no comparte su visión.

Contacto con el sector turístico y recuperación en Friusa

Aristy reveló que ha sostenido encuentros con personalidades del sector turístico, quienes, según dijo, están conscientes de que Higüey es esencial para el equilibrio del modelo turístico. Afirmó que estas conversaciones buscan soluciones justas y sostenibles para todas las partes.

En otro orden, se refirió a la situación del sector Friusa en Bávaro, donde destacó avances en materia de orden y recuperación de espacios públicos.

"El lugar se encuentra actualmente más civilizado y tranquilo. Hay avances notables. No es solo limpieza, es orden institucional", apuntó.

Finalmente, recordó que en 2012 el Tribunal Constitucional otorgó al Ayuntamiento de Higüey el derecho a cobrar los recursos generados en Verón, pero que, por voluntad política, se firmó un acuerdo de distribución 50/50 que, según dijo, hoy debe formalizarse por ley.