Kenia advierte sobre misión en Haití: "Estamos obligados a revisar nuestro compromiso"

A menos de una semana de una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis haitiana, el presidente de Kenia, Samoei Ruto, ha hecho sonar una alarma diplomática de alto nivel: la viabilidad de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) está en juego por el incumplimiento generalizado de los compromisos asumidos por la comunidad internacional.

En una carta dirigida al presidente de Guyana y presidente en funciones del Consejo de Seguridad durante el mes de junio, Mohamed Irfaan Ali, Ruto denuncia con firmeza el desfase "entre los compromisos asumidos y la realidad de las contribuciones recibidas".

En un lenguaje medido, pero contundente, señala que la lentitud en los aportes ha colocado a Kenia -nación líder del contingente- en la posición de tener que revisar su nivel de participación.

Una misión al borde del colapso

Los datos incluidos en la misiva revelan una situación alarmante:

Menos del 40 % del personal prometido ha sido desplegado.

De los aproximadamente 600 millones de dólares requeridos para el primer año de operación, solo 68 millones de dólares han sido efectivamente transferidos , es decir, apenas un 11,3 % del presupuesto.

, es decir, apenas un 11,3 % del presupuesto. Críticos contratos de apoyo logístico (Life Support Area Contracts) están por vencer, lo que podría dejar a las tropas sin infraestructura básica de operaciones.

La falta de orientación desde el Consejo de Seguridad, junto con el inminente vencimiento del mandato otorgado a la misión, ha sembrado incertidumbre entre las naciones participantes.

"Estamos obligados a revisar nuestro compromiso y tomar las decisiones necesarias", advierte Ruto en el documento enviado también al secretario general de la ONU, António Guterres.

El abismo haitiano

Mientras tanto, Haití se hunde en una crisis sin precedentes. El Estado está prácticamente colapsado. Las bandas armadas controlan gran parte de Puerto Príncipe, el sistema judicial es disfuncional y la Policía carece de recursos, personal y legitimidad. Más de 360 mil personas han sido desplazadas por la violencia, y miles viven en condiciones infrahumanas.

En este contexto, la MSS surgió como una esperanza tras la autorización del Consejo de Seguridad en octubre de 2023. Pero esa esperanza se ha ido diluyendo entre retrasos, promesas incumplidas y un desgastante juego diplomático.

"La orientación del Consejo será clave para que Kenia, como país líder de la misión, y los demás Estados participantes puedan tomar decisiones responsables", afirma la carta, haciendo un llamado a que el secretario general presente un informe claro sobre el futuro de la MSS.

El eco de Santo Domingo

La advertencia de Ruto llega pocos días después de que el presidente dominicano Luis Abinader, junto con tres expresidentes -Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía- enviara una carta colectiva a los mandatarios de los países miembros del Consejo de Seguridad, incluyendo a China y Rusia. En ella, República Dominicana pidió una "acción decidida y sin dilación" ante la inacción internacional.

Gracias a ese impulso diplomático, se logró convocar una reunión a puerta cerrada del Consejo para el lunes 30 de junio. Ahora, con la presión directa del país que lidera la misión sobre el terreno, la sesión cobra un dramatismo aún mayor.

El tiempo se agota

El presidente Ruto concluye su carta con cortesía diplomática, pero con un mensaje inequívoco: sin decisiones claras, sin recursos y sin respaldo real, la misión está condenada a la parálisis o al fracaso.

La carta es, en esencia, una advertencia al sistema multilateral: la retórica sin compromiso no basta para sostener la paz. Haití no puede esperar más, y Kenia -que ha dado un paso valiente al frente- no seguirá avanzando sola.

"Espero su pronta respuesta, querido hermano", cierra Ruto, con un tono que conjuga dignidad, urgencia y desengaño.