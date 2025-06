Representante de la ONU visitó el mercado fronterizo de Dajabón

Una alta funcionaria de Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizó este lunes, un recorrido por el mercado fronterizo de Dajabón, mostrando gran interés por la dinámica social y económica que se desarrolla entre dominicanos y haitianos en esta zona clave para el país.

Julia del Carmen Sánchez, coordinadora residente del sistema de Naciones Unidas en República Dominicana, fue la encargada de supervisar la zona del mercado fronterizo.

"Recién he llegado anoche y empecé la visita muy temprano esta mañana en el mercado. Las autoridades me explicaron el proceso y tuve la oportunidad de hacer todo el recorrido, incluso me metí en la fila de la gente que entra, para entender de cerca cómo acceden al mercado", expresó la diplomática internacional, visiblemente impresionada por el ritmo y la vitalidad del espacio.

La enviada de la ONU destacó la energía y el orden que se percibe en el intercambio fronterizo, y dijo: "Es muy dinámico, muy vivo. Se siente que hay mucha actividad y que es un lugar importante para la economía local y nacional. Aquí se refleja una relación vital entre ambos países: comprar, vender, trabajar... todo eso está sucediendo cada día".

Reconoció también la presencia activa del Estado dominicano en la organización del mercado y la seguridad: "Me parece muy importante que todas las oficinas gubernamentales estén aquí presentes, velando por la seguridad y el funcionamiento. Es un modelo interesante, sobre todo en un contexto regional tan complejo".

Crisis en Haití

En relación con la crisis humanitaria y de seguridad que vive Haití, la funcionaria fue clara al señalar la urgencia de mayor apoyo internacional.

"Sabemos que Haití vive una crisis de seguridad enorme. Por eso, desde las Naciones Unidas estamos solicitando a los Estados miembros más apoyo, más mandato para poder ayudar de forma concreta en temas de gobernanza y estabilidad", dijo.

Indicó que República Dominicana ha sido uno de los países más activos en este pedido de respaldo destacando que: "El rol de las fuerzas dominicanas en la frontera es vital. Están protegiendo su seguridad nacional ante una situación muy delicada en el vecino país. Entendemos su posición y la respaldamos".

Aunque fue cautelosa al emitir juicios definitivos, afirmó que la solución definitiva debe surgir del mismo pueblo haitiano.

"La comunidad internacional puede apoyar, pero la gobernanza debe venir de Haití. Ellos tienen que tomar el control de su democracia, pero necesitan ayuda inmediata para estabilizar el país y sembrar paz", señaló Sánchez.

Finalmente, hizo un llamado a los medios de comunicación y a la sociedad a apoyar la paz en la región: "Necesitamos estar presentes, comunicar lo que está pasando, y también sembrar esperanza. Porque el pueblo haitiano no está solo".