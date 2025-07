Las instituciones públicas aún no aplican el nuevo horario escalonado

Cuando el reloj marcó las 7:00 de la mañana de este martes, los empleados del sector público debían cumplir con el nuevo horario laboral dispuesto por el Gobierno como parte del plan piloto para reducir la congestión vehicular en el Gran Santo Domingo.

Sin embargo, en varias instituciones la medida aún no se ha implementado con efectividad.

En un recorrido realizado por Diario Libre por el edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (el Huacal) a las 7:30 de la mañana, se pudo comprobar que en las filas para ingresar al lugar predominaban empleados del turno habitual: las 8:00 de la mañana.

Aunque algunas de las instituciones que operan en el referido edificio forman parte del plan piloto, no todos los empleados han sido notificados de los cambios.

"Todavía no. Voy a formar parte, pero no me han dicho cuándo empiezo", dijo una empleada pública, quien considera que la medida pudiera afectar a los colaboradores que tienen hijos en edad escolar. "Ahora la medida se ve bien porque los niños no están en el colegio, pero cuando ellos estén será un tema llegar temprano al trabajo ", afirma.

Otra empleada del sector público tampoco tiene información sobre el inicio del nuevo horario. "Sí, se nos dijo que lo van a implementar , pero todavía no nos han informado cuándo empieza".

Asimismo, otra de las empleadas considera que la medida puede ser positiva si se aplica correctamente.

"Eso lo debimos haber probado en otro tiempo, pero creo que sí funciona, porque si una gran parte de la población trabaja a las 7:00 y sale a las 6:00, puede haber una diferencia. No es lo mismo que salgamos 5,000 empleados a trabajar a las 8:00, que tenemos que salir a las 7:00, a que 2,500 empleados salgan a las 6:00 para empezar a trabajar a las 7:00, y luego los otros a las 8:00, porque ya los que les toca a las 7:00 han llegado. Entonces todo se descongestiona", añadió.

Empleados públicos hacen fila para ingresar al ascensor en el Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (El Huacal). (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

De su lado, empleados de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) afirmaron que no se les ha comunicado sobre los cambios.

"A sinceridad, lo veo bien, pero todavía la DGII no la ha implementado. Aunque el tráfico está más tranquilo desde que los niños salieron del colegio".

"Todavía a nosotros no nos han dicho nada, estamos esperando. Hoy hay un alza de banderas y el director va a hablar. He visto cambios, más fluidez en el Metro. Se están haciendo menos tapones. No sé si es porque los muchachos no están en el colegio, pero veo que hay menos tráfico", refirió un trabajador.

En ese mismo orden, un empleado del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) manifestó que el lunes firmaron los cambios del nuevo horario, pero horas más tarde les informaron mediante una circular que la medida aún no entra en vigencia.

El tráfico fluía con normalidad

En cuanto al tránsito, en las primeras horas de la mañana el flujo vehicular lucía despejado en comparación con otros días en que se registran largos taponamientos.

Una de las empleadas consultadas explicó que llegar a su lugar de trabajo le tomó menos de lo habitual. "Yo vivo en la Independencia y llegué en menos de 20 minutos al Metro. Me tomó menos de media hora en total", afirmó.

Sobre el plan piloto

El pasado 18 de junio, el Gobierno presentó un nuevo plan de gestión de tránsito para el Gran Santo Domingo denominado "RD se Mueve". Este comprende medidas que buscan mejorar la viabilidad, cambio de horario para los servidores del sector público y prohibiciones de giros a la izquierda.

El nuevo cambio de horarios en las instituciones públicas será aplicado en dos bloques:

Primer bloque: de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

a 3:00 de la tarde. Segundo bloque: de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Además, las instituciones que reciben entre más de 1,000 y 2,000 visitas diarias deberán operar en dos turnos con horario extendido, de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

Cambios en el Metro A partir del próximo 31 de julio, el Metro y la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo (desde Gualey hasta Charles de Gaulle) ampliarán su horario de operaciones de lunes a viernes, según informó ayer la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret). Operando con un servicio desde las 5:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, y los sábados desde las 5:30 la mañana hasta las 10:00 de la noche.

