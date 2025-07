Luis Abinader dice que el cártel de Sinaloa nunca ha tenido operaciones en RD

El presidente Luis Abinader negó ayer en LA Semanal con la Prensa que el cártel de Sinaloa realice operaciones de narcotráfico en el país, a pesar de la alerta emitida la semana pasada por la Policía Nacional.

"El cártel de Sinaloa no tiene operaciones de narcotráfico en la República Dominicana", afirmó.

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa, señaló que ninguno de los identificados como prófugos de la justicia se encuentra actualmente en el país.

"En la República Dominicana no existen, ni están las cuatro personas que publicamos como "se buscan", y no ha habido ni habrá espacio para el crimen internacional organizado. No existe ninguna ramificación del cártel de Sinaloa en el país", dijo Cabrera Ulloa.

Recordó que el 16 de febrero pasado intentó estar en el país un miembro operativo del cártel de Sinaloa y fue apresada y entregada a las autoridades norteamericanas.

"Con relación a las dos personas que estuvieron en el país a principio de año, al momento de su ingreso no existía ninguna alerta internacional contra esas personas ni de Interpol ni de los Estados Unidos y, en tiempo record, nosotros pudimos, después que pasó el hecho en Cotuí, (...) determinar que esas personas habían estado aquí y que ya habían salido hacia México, con escala en Colombia, lo que confirma que nosotros hemos dado una respuesta efectiva", expuso el presidente de la DNCD.

"Esta mañana yo recibí una llamada de Washington donde nos decían que el país debía de sentirse orgulloso porque casos como este a ellos les toma tres años, tres años y medio para llegar a una conclusión", expresó.

Operación Jaguar

Sin embargo, la semana pasada, el Ministerio Público, junto a la Policía Nacional y la Dirección de Control de Drogas, con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), ejecutó la Operación Jaguar en contra de una "célula armada" del cártel de Sinaloa.

Como consecuencia de la operación, fue apresado Yeyson Rojas Mosquea en Cotuí, contra quien se solicitó prisión preventiva como medida de coerción.

"La operación Jaguar es una declaración contundente: La República no es ni jamás segura un lugar seguro para el tráfico de drogas, ni para el cártel de Sinaloa ni para ninguna otra organización criminal", dijo en ese entonces, Michael Miranda, jefe de la división del Caribe, de la DEA.

La operación fue acompañada por la difusión de órdenes de captura y alerta de búsqueda a nivel nacional e internacional contra cuatro ciudadanos mexicanos, a quienes asocian al grupo criminal "Los Rugrats", identificado como brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Se trata de Carlos Alberto Páez Pereda, Luis Alfonso Páez Pereda, Daniel Hiram Jáquez Ortega, César Eduardo González Zavala. Todos son considerados "altamente peligrosos" y enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de activos y sicariato, según confirmó la Dirección General de Migración.

Sobre el cártel El cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más poderosas y antiguas de México, conocida principalmente por su control sobre el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, metanfetaminas y cocaína, representan la mayor parte de las ganancias del cártel. Fundado a finales de la década de 1980, el cártel estuvo bajo el liderazgo de Joaquín "el Chapo" Guzmán e Ismael "el Mayo" Zambada. A lo largo de los años, el cártel se ha expandido, creando una red de células criminales interconectadas, sin una estructura jerárquica fija.