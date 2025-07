Faride Raful defiende su derecho a la honra en casos contra Ingrid Jorge y Ángel Martínez

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se refirió durante LA Semanal y ante una pregunte este lunes al proceso judicial por difamación que mantiene contra Ingrid Jorge y Ángel Martínez. Raful dejó claro que, aunque acompaña al presidente como funcionaria, tiene derecho como ciudadana a defender su honor ante la justicia.

"Cualquier proceso de carácter personal, como el de difamación, ya está en manos de la justicia dominicana. Como ciudadana, tengo el derecho constitucional de defender mi honor y mi dignidad ante la justicia, y confío plenamente en ella", sostuvo Raful ante la prensa.

Raful evitó entrar en detalles sobre la querella, señalando que corresponde al tribunal determinar la verdad de los hechos.

"Solo toca esperar que la justicia decida", reiteró.

La demanda se suma a una ola de casos similares en el país, donde figuras públicas buscan protección ante acusaciones y declaraciones en redes sociales y medios digitales.

La denuncia

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, denunció el pasado 20 de mayor haber sido víctima de una campaña sistemática de descrédito que alcanzó "niveles inaceptables" tras la difusión de un video manipulado con tecnología de realidad virtual que simula situaciones falsas sobre su vida personal.

En una declaración pública, Raful aseguró que defender su nombre "no es solo un acto de dignidad personal, sino también un deber público".

"Esto no se arregla con un ´disculpa si te he ofendido´. Lo que se siente al ser objeto de un ataque así no se borra con un clic", expresó con firmeza la funcionaria, al denunciar el uso de herramientas tecnológicas para fabricar contenido difamatorio.

Raful, visiblemente afectada pero firme, habló como funcionaria, pero también como madre, hija y ciudadana. "Hoy cualquiera de nuestros hijos puede ser víctima de extorsión con contenido manipulado digitalmente. Esto no es un juego. Es una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad", advirtió.