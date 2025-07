Gobierno niega presencia del cártel de Sinaloa en RD, una semana después de emitir alerta

"En la República Dominicana no existen, ni están las cuatro personas que publicamos como se busca", dijo Luis Abinader ( ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader negó este lunes que el cártel de Sinaloa opere en República Dominicana y afirmó que la crisis en Haití obliga al país a tomar medidas extraordinarias para proteger su seguridad y soberanía, a pesar de la alerta emitida la semana pasada por la Policía Nacional.

La alerta fue emitida por la Policía Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección Central de Investigación (Dicrim), la Oficina Central Nacional Interpol Santo Domingo y la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Sobre la supuesta presencia del cártel de Sinaloa, Abinader aclaró que ese grupo criminal "no tiene operaciones de narcotráfico en República Dominicana" y cedió la palabra al vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), para los detalles.

Cabrera Ulloa fue tajante:

"En la República Dominicana no existen, ni están las cuatro personas que publicamos como se busca, y no ha habido ni habrá espacio para el crimen internacional organizado. No existe ninguna ramificación del cártel de Sinaloa en el país."

El "zar antidrogas" explicó que el 16 de febrero pasado un miembro operativo del cártel intentó ingresar al país, fue capturado y entregado de inmediato a las autoridades norteamericanas.

Sobre otros dos individuos vinculados a ese grupo, detalló que al momento de su ingreso no existía ninguna alerta internacional, pero que luego de un hecho ocurrido en Cotuí (provincia Sánchez Ramírez) y en coordinación con la Policía Nacional y aliados internacionales, se determinó que ya habían salido hacia México vía Colombia.

Cabrera Ulloa subrayó que este tipo de investigaciones suelen tomar años en otras jurisdicciones, pero que la reacción dominicana fue inmediata:

"Hoy mismo recibí una llamada de Washington felicitando al país; casos como este a ellos les toman tres o tres años y medio para esclarecer y nosotros en cuatro meses pudimos determinar qué pasó, cómo y cuándo", adujo.

Tanto Abinader como Cabrera Ulloa reiteraron que no hay ningún cártel importante operando en territorio dominicano y que las autoridades mantienen "un seguimiento estricto" para impedir que organizaciones del crimen internacional utilicen el país como base o zona de tránsito.