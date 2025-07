"Nunca le tomaron la querella"

SD. La hija de Bona Delfa López, víctima de feminicidio a manos de su expareja, rechazó las declaraciones del director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien afirmó que su madre no denunció a su agresor porque "no quería escándalos".

"Eso es falso, las veces que fue no le cogieron la querella porque no había sistema. Ellos no le dieron ningún trato, solo el trato de que tomara el número y llamara si pasaba algo´´, dijo Alexandra López indignada ante los informaciones emitidas por el mayor general durante LA Semanal el pasado lunes.

"Me siento impotente, porque sé que ella buscó ayuda. No había sistema, no pudo hacer nada y terminó desistiendo, pero no porque no quisiera escándalos, porque por algo acudió", relató.

Respecto a la versión de que se gestionaba una orden de alejamiento, la descendiente negó rotundamente.

Aseguró que nunca se inició ningún trámite, ya que ni la Policía ni la Fiscalía llegaron a registrar la denuncia. "Si hubieran comenzado el proceso, tendríamos una copia, ella nos enviaba todo, están encubriendo lo que pasó porque no saben cómo justificarlo", señaló.

En tal sentido, criticó que no se hiciera el intento de tomar la denuncia de forma manual, como se acostumbraba antes de forma tradicional. "Cuando no había sistema, se hacía a mano. Eso debieron hacer y luego digitalizarla, pero ni siquiera eso intentaron", denunció, acusando a las autoridades de negligencia y falta de voluntad.

Sin respuestas

A casi tres semanas del crimen, el agresor sigue en fuga, sin que las autoridades hayan ofrecido información concreta sobre su búsqueda.

"En Santo Domingo no hay justicia. Si la hubiera, ese hombre ya estaría preso", expresó Alexandra, quien manifestó falta de disposición para arrestar y someter al responsable ante las autoridades.

"Aquí solo actúa cuando se trata de gente con buen apellido y buen dinero", comentó completamente afligida.

Canalizaban alejamiento El director general de la Policía Nacional reconoció que Delfa López , sí acudió al recinto policial, pero afirmó que no quiso poner la denuncia. Agregó que, en ese momento, se trató de canalizar la situación con la Fiscalía para que la recibiera y ella pudiera gestionar su orden de alejamiento. "La Fiscalía la recibió y le dio el trato adecuado en ese momento", señaló.