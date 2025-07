Nuevo horario escalonado divide opiniones de empleados públicos

La rutina de ingresar en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde ha cambiado para muchos de los empleados del sector público desde el pasado 1 de julio en que se inició en algunas instituciones el nuevo esquema de horario escalonado.

La medida dispuesta por el Gobierno, para reducir la congestión vehicular en el Gran Santo Domingo, es considerada como positiva para algunos servidores públicos, mientras que para otros no.

En un recorrido por varias instituciones, Diario Libre constató que el nuevo horario ya se aplica en distintos turnos: hay trabajadores que ingresan a sus labores a las 7:00 de la mañana, mientras que en otras aún se mantienen los horarios habituales pese a que se había anunciado que a partir de esta semana el 100 % de las entidades seleccionadas se integrarían de manera oficial al plan.

"Estoy encantada con este horario"

Una empleada de la Dirección General de Aduanas, afirmó que desde hace una semana asiste en un turno distinto al de las 8:00 de la mañana. Su rutina laboral ahora comienza a las 7:00 de la mañana.

Para ella, esta nueva regla le permite disponer de más tiempo para realizar sus quehaceres, estudiar o acudir al gimnasio.

"A mí me ha favorecido en todos los aspectos, ¿Tú sabes lo que es salir de aquí a las 5:00 de la tarde y encontrarse con ese tapón de la avenida Abraham Lincoln? Yo salgo de aquí a las 4:00 de la tarde, doy la vuelta y llego a mi casa en media hora", expresó la servidora.

A su parecer, el tránsito actualmente fluye más rápido y los vehículos se desplazan sin los prolongados taponamientos.

Asegura que para llegar a Aduanas, actualmente sale de su hogar, ubicado en el sector Arroyo Hondo, del Distrito Nacional, a las 6:30 de la mañana y a las 7:05 ya se encuentra en su lugar de labor.

"Estoy encantada con este horario, debería de mantenerse y a mí, honestamente, el otro no me gustaba. Tengo compañeros en otras áreas que están felices, me dicen que ahora le conviene porque están más relajados", añadió.

Sin embargo, para otra servidora de Aduanas, los resultados de los cambios implementados deben de evaluarse luego de que los estudiantes inicien el nuevo año escolar.

"Si implementan algo para mejorar, uno como colaborador tiene que acoplarse, pero hay que ver si realmente va a funcionar, como los niños están de vacaciones eso pudiera influir en que el tránsito esté más flojo", expresó.

Para otra empleada del Ministerio de Interior y Policía, los cambios han sido para bien. Asegura que desde que su jornada inicia a las 7:30 de la mañana y finaliza a las 3:30 de la tarde, por primera vez puede estar en su casa justo a las 4:00 de la tarde. Explicó que esta nueva modalidad no interfiere con dejar a sus hijos en la escuela, ya que, según la mujer, esa media hora de diferencia le permite organizarse y aprovechar el tiempo para sus actividades.

Pese a esto, dice que hasta el momento no ha notado diferencias en la fluidez del tráfico.

Un desafío

No obstante, no todos comparten el mismo escenario. Entre seguir madrugando, enfrentar nuevos retos y hasta cierta incomodidad, se encuentra una empleada de Interior y Policía, luego de que sus días laborales empiezan con otro horario, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Para la mujer, sus días se han vuelto más complicados.

"Me levanto igual, es lo mismo y es más estresante para mí, hasta para si me van a dar una bola. Salir de aquí a las 5:00 de la tarde para donde yo vivo, en Los Mameyes, es muy estresante", afirmó.

La colaboradora indicó que prefiere su horario acostumbrado de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/09/whatsapp-image-2025-07-09-at-124842-pm-3d9b45e1.jpeg Empleado de la Dirección General de Aduanas llega al trabajo. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/09/whatsapp-image-2025-07-09-at-124838-pm-04658714.jpeg Empleados en las filas para ingresar a los ascensores del edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (el Huacal). (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Sobre los horarios

El pasado 18 de junio, el Gobierno presentó un nuevo plan de gestión de tránsito para el Gran Santo Domingo denominado "RD se Mueve". Este comprende medidas que buscan mejorar la viabilidad, cambio de horario para los servidores del sector público y prohibiciones de giros a la izquierda.

El nuevo cambio de horarios en las instituciones públicas fue aplicado en dos bloques:

Primer bloque: de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Segundo bloque: de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Además, las instituciones que reciben entre más de 1,000 y 2,000 visitas diarias deberán operar en dos turnos con horario extendido, de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche.