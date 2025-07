Elania, madre de tres y licenciada en Mercadeo, cuya vida fue apagada por su expareja

Elania Galarza Cabrera,licenciada en mercadeo, tenía 35 años, tres hijos y una vida por delante. Su mundo giraba en torno a sus descendientes y a su madre, Beatriz Cabrera, quien era su soporte, su todo.

Tenían una conexión única, que sus familiares describieron como algo más sólido que el tiempo y la costumbre, compartiendo todo, e incluso, de manera trágica, la muerte.

Su expareja y padre de dos de sus hijos, el capitán del Ejército Samuel Mora Alcántara, de 49 años, la llamó para decirle que pasaría a buscar a los niños en la casa donde vivían, en el sector Mejoramiento Social, del Distrito Nacional.

Era un pedido extraño, él solo los recogía los fines de semana, pero Elania no desconfió. Nunca pensó que detrás de esas palabras se escondía la intención de matarla.

"Él le hablaba mal, la amenazaba, yo le dije que denunciara, pero ella me dijo que no, que él no haría nada", relató con voz quebrada su prima, Francia Cabrera, quien nunca imaginó que esa omisión se convertiría en tragedia.

A las 9:30 de la noche, Samuel llegó a la vivienda y encontró en el exterior a la hija mayor de Elania, una adolescente de 15 años que no era su hija biológica, jugando frente a la casa. Le preguntó: "¿Dónde está tu madre?". La joven respondió que estaba adentro, sin sospechar lo que estaba por suceder.

El hombre entró a la casa, sacó a sus dos niños y los llevó donde un familiar. Luego volvió, pero ya no como padre, sino como verdugo. Asesinó a la madre de sus hijos y a su exsuegra, después, se quitó la vida en su trayecto al sector Sabana Perdida.

"Ella (Beatriz) veía cómo él trataba a su hija, por eso no lo quería", explicó otro familiar, al tratar de encontrar algún sentido al feminicidio, de quien solo buscaba criar a sus hijos y cuidar de su madre.

Celoso

Según una vecina, el hombre, quien teñía dos años separado de Elania, era "bruto y celoso", y la cohibía de todo, razón que provocó su separación. "Ese hombre era bruto, no la dejaba tener amistades ni hablar con nadie, ella lo había dejado por eso", expresó Laura Ramírez con la voz quebrada.

Hoy, la hija mayor de la occisa guarda en la memoria ese último intercambio, sin comprender aún por qué su respuesta inocente abrió la puerta a la tragedia. Se desmayó varias veces al intentar entrar a la casa y ver la escena de los cuerpos, los disparos y la sangre.

Elania, malherida, solo repetía "No me dejen morir", mientras trataba de luchar con sus últimas fuerzas e intentaba también arrastrar a su progenitora hacia afuera de la casa, quien murió al instante.

Ahora, tres niños quedaron sin madre, en medio de una escena en la que también una abuela murió tratando de proteger a su hija.