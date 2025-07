Centrales sindicales plantean que el Senasa debe ser protegido por todos los sectores del país

Los líderes sindicales coincidieron en que el Gobierno debe continuar respaldando esta institución, no solo desde el discurso, sino con medidas concretas que garanticen su sostenibilidad, autonomía y fortalecimiento. ( FUENTE EXTERNA )

Representantes de centrales sindicales manifestaron este viernes que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) constituye el principal equilibrio del sistema de seguridad social en la República Dominicana y advirtieron que esta institución debe ser protegida, fortalecida y defendida por todos los sectores de la sociedad.

"Senasa es el equilibrio de la seguridad social dominicana, por eso tiene que ser protegido por todos los sectores: gobierno, empresarios, partidos políticos, sociedad civil, iglesias y sindicatos. Hay que crear un escudo colectivo que impida cualquier intento de debilitar esta conquista del pueblo trabajador", destacó Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

La CNSUS y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) afirmaron, a través de una nota de prensa, que Senasa es una de las conquistas más importantes del movimiento obrero dominicano y que su existencia ha garantizado salud digna a millones de ciudadanos, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad.

Las declaraciones de los sindicalistas se producen en momentos que se dice que el seguro estatal enfrenta un déficit.

Senasa una victoria de la clase trabajadora

Jacobo Ramos, presidente de la CNTD, sostuvo que el seguro representa una de las mayores victorias sociales de la clase trabajadora.

"No podemos permitir que intereses particulares amenacen una institución que ha demostrado eficiencia, inclusión y sentido de justicia social. Senasa debe continuar avanzando y expandiendo su cobertura", aseguró.

Gabriel del Río Doñé, presidente de la CASC, también expresó su preocupación ante lo que calificó como ataques injustificados contra Senasa.

"Hay sectores que quieren desacreditarlo. Pero Senasa ha beneficiado a más de cinco millones de personas, especialmente pobres, y lo ha hecho con calidad y gratuidad. No es una opción eliminarlo ni debilitarlo; es una obligación fortalecerlo", declaró.

Del Río Doñé subrayó que Senasa responde directamente a las necesidades del pueblo más pobre, y por tanto debe permanecer como una institución al servicio de la equidad.

"Los pobres no pueden pagar un seguro privado, pero gracias a Senasa reciben atención. Senasa no nació para los pudientes, sino para equilibrar la balanza de la salud en nuestro país", sentenció.

Los líderes sindicales coincidieron en que el Gobierno debe continuar respaldando esta institución, no solo desde el discurso, sino con medidas concretas que garanticen su sostenibilidad, autonomía y fortalecimiento. "Senasa es una necesidad nacional, no una carga. Es la garantía de que la salud no sea un privilegio, sino un derecho", concluyeron.