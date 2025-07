Ogtic y Pasaportes mantienen sus horarios anteriores pese a medida del Gobierno

El nuevo horario de entrada y salida para los empleados públicos de algunas instituciones entró en vigor desde el pasado 1 de julio y aunque se había anunciado que desde la semana pasada el 100 % de las instituciones seleccionadas se integrarían a la modalidad, no todas las entidades lo cumplen en su totalidad.

Los empleados de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), ubicada en las plazas Megacentro en Santo Domingo Este y Sambil en el Distrito Nacional, sedes que permiten a los usuarios realizar trámites gubernamentales, continúan con los horarios habituales. Esto se constató en un recorrido realizado por Diario Libre.

Según explicó una colaboradora de la Ogtic en Megacentro, la jornada laboral está dividida en dos turnos: el primero comienza a las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, y el segundo inicia desde las 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Los sábados se ofrecen servicios desde las 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

"El horario lo dejaron igual. Dijeron que como nosotros somos servicios al ciudadano quedábamos con el horario habitual", expresó una empleada.

Un choque en su rutina diaria

Para la servidora, tener un horario de 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde como lo contempla el nuevo esquema, representaría una limitación para la manera en que organiza sus responsabilidades. Explicó que ese cambio le impediría llevar a sus hijas antes de entrar al trabajo: una al cuido y la otra a la escuela.

"No me convendría, eso me reduciría tiempo ¿Con quién las voy a dejar a las 7:00 de la mañana? Hay colegio que no te lo reciben, si tuviera ese horario no sé cómo lo haría", afirmó.

Agregó que, aunque la medida puede parecer efectiva durante las vacaciones escolares, podría generar complicaciones cuando los estudiantes se reintegren a clases. "Cuando los niños entren a la escuela, eso va a ser un caos", indicó.

En la sede de Sambil, dos colaboradoras indicaron que comienzan a llegar alrededor de las 7:50 de la mañana.

Este lunes, desde tempranas horas más de 20 personas esperaban en filas afuera del edificio para ingresar y realizar sus diligencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/14/whatsapp-image-2025-07-14-at-122123-pm-66d28a62.jpeg Ciudadanos hacen filas para ingresar a la Ogtic en plaza comercial. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Horario similar

Otra institución que también inicia sus labores con dos turnos desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 y de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche, es la Dirección general de Pasaportes también ubicada en Megacentro.

Celian Terrero, supervisor general explicó que, en esa oficina, las puertas para recibir a los usuarios cierran a las 7:30 de la noche.

"Esa decisión del nuevo horario tiene que tomar la Dirección General. Hasta el momento no tenemos problemas porque ya tenemos prácticamente casi un año con el horario de dos turnos en esta plaza", afirmó.

Los sábados, esta oficina trabaja de 9:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

"El horario que actualmente tenemos lo veo perfectamente para el personal, pero si toman la decisión nos acatamos", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/14/whatsapp-image-2025-07-14-at-122120-pm-3afd95ec.jpeg Fachada de la Dirección general de Pasaportes ubicada en la plaza comercial. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Plan piloto

El pasado 18 de junio, el Gobierno presentó un nuevo plan de gestión de tránsito para el Gran Santo Domingo denominado "RD se Mueve". Este comprende medidas que buscan mejorar la viabilidad, cambio de horario para los servidores del sector público y prohibiciones de giros a la izquierda.

El nuevo cambio de horarios en las instituciones públicas será aplicado en dos bloques:

Primer bloque: de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

a 3:00 de la tarde. Segundo bloque: de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Además, las instituciones que reciben entre más de 1,000 y 2,000 visitas diarias deberán operar en dos turnos con horario extendido, de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche.