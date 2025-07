Migración advierte nacer en RD no exonera a los extranjeros de cumplir ley migratoria

Las personas inscritas en el libro de Extranjería son consideradas extranjeras en condición migratoria irregular o no residentes en el país. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

La Dirección General de Migración (DGM) emitió este lunes un comunicado en el que responde, sin citarlo, a una iniciativa internacional iniciada por Amnistía Internacional la semana pasada.

El comunicado de la DGM indica que La Ley General de Migración No. 285-04 y su Reglamento No. 631-11, el nacimiento de una persona extranjera en territorio dominicano no otorga nacionalidad ni regularización migratoria automática.

La institución explicó que solo quienes cumplen los requisitos constitucionales pueden obtener un acta de nacimiento dominicana.

La institución aseguró que, los niños nacidos en suelo dominicano y de padres extranjeros no residentes, en tránsito o en situación irregular reciben un certificado de nacido vivo, que genera una constancia de nacimiento (extracto de acta para extranjeros), la cual no genera nacionalidad ni estatus migratorio regular.

Asimismo, detallan que el procedimiento está alineado con el artículo 18, numeral 3 de la Constitución, donde establece que: "Son dominicanas y dominicanos las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano."

Registrar los recién nacidos en el consulado

Además, el artículo 28 de la Ley de Migración establece que las extranjeras no residentes que den a luz en el país deben registrar a sus hijos en el consulado de su nacionalidad. A la vez, los centros de salud deben expedir una constancia de nacimiento en color rosado e informar a la Junta Central Electoral (JCE) para su inscripción en el Libro de Extranjería

Las personas inscritas en ese registro son consideradas extranjeras en condición migratoria irregular o no residentes en el país. Este acto busca asegurar su derecho a la identidad, como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 136-03, pero sin implicar nacionalización ni regularización migratoria automática

La DGM enfatizó que los padres extranjeros, al no tener estatus legal y registrar a sus hijos ante el consulado de su país. El Estado dominicano garantiza su registro legal y derecho a la identidad, sin afectar las leyes migratorias que regulan su permanencia y salida del país.

Amnistía Internacional

La pasada semana la ONG Aministía Internacional declaró que las políticas migratorias racistas en República Dominicana están afectando a miles de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, denunció este lunes Amnistía Internacional. La organización señala que estas poblaciones sufren perfilamiento racial, expulsiones colectivas y exclusión de servicios básicos, lo que agrava el problema de la apatridia.

Según Amnistía, el gobierno del presidente Luis Abinader ha impuesto nuevas barreras que niegan el acceso a servicios sociales, incluso a personas nacidas en el país que han sido despojadas de su nacionalidad. Un protocolo reciente condiciona la atención médica al estatus migratorio, exponiendo especialmente a mujeres embarazadas y recién nacidos.