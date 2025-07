Con una final de calibre internacional y a casa llena en el centro comercial Sambil, el evento Blink Respawn 2025 culminó este fin de semana por todo lo alto, posicionando a República Dominicana como uno de los escenarios más relevantes del circuito competitivo global de eSports.

Durante tres días, miles de fanáticos vibraron con las finales de Street Fighter 6 y Super Smash Bros. Ultimate, donde participaron leyendas del gaming mundial como Daigo Umehara, Fuudo, Momochi, Bonchan, Tachikawa y Pugera, desde Japón; así como Zhen, DCQ y Oil King, provenientes de China y Taiwán.

De América destacaron figuras como MKLeo, Sparg0 y el dominicano Sonix, quien alcanzó el segundo lugar en Smash.

"Han salido varios retos, pero desaprendemos. Nuestra meta, visión y misión se están cumpliendo paso a paso. Este evento no busca solo juntar a los dominicanos, sino a toda Latinoamérica. El año pasado salimos felices y este año estamos mucho más felices. Hoy domingo tenemos casa llena y eso lo agradecemos de corazón", expresó Nicol Garip, una de las principales cabezas de Blink Esports.

En el público y en la tarima se dieron cita personalidades de todos los sectores. Los senadores Omar Fernández y Gustavo Lara se sumaron a esta fiesta del gaming dominicano, junto a representantes de la Federación Dominicana de eSports, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y otras entidades públicas y privadas.

También dijo presente Ronny Guerrero, mejor conocido como Evox, líder de la organización EVG, que impulsa a jugadores dominicanos con apoyo económico y logístico. Bajo su tutela compiten figuras como Ferreras (Street Fighter 6) y Toguro (Smash), quien quedó entre los cuatro mejores del torneo.

"Siendo un país con recursos limitados, tener un evento de esta magnitud debería motivar al empresariado y al gobierno a invertir más en esta industria. Podríamos ser una potencia mundial", afirmó Evox.

Tanto jugadores como casters internacionales elogiaron el nivel de producción y la energía del público dominicano. Tristillo y Rebelo, comentaristas reconocidos de la FGC (comunidad de juegos de pelea), coincidieron en que Blink Respawn está al nivel de eventos en Japón, Arabia Saudita o Estados Unidos.

Juego 1.er lugar 2.do lugar 3.er lugar Street Fighter 6 Fuudo (Japón) Momochi (Japón) Moke (Japón) Super Smash Bros. Ultimate Sparg0 (México) Sonix (Rep. Dominicana) ShinyMark (Guatemala) Mortal Kombat 1 Scorpionprocs (Chile) Rewind (EE. UU.) Nicolas (Chile) Tekken 8 Bbaez (Rep. Dominicana) Roy_TheWal (Rep. Dominicana) Energie_Marduk (Rep. Dominicana) Fatal Fury: City of the Wolves NYChrisG (EE. UU.) Basher (EE. UU.) Luiman20 (Rep. Dominicana)

"Este evento no le pide nada a uno de Europa o Asia. Para mí, es el torneo más caliente y uno de los mejores del mundo latino", aseguró Tristillo, mientras que Rebelo destacó que este año hubo más organización, más público, más producción y calificó el evento como impresionante.

Ambos insistieron en que República Dominicana tiene el potencial de convertirse en un destino regular para torneos internacionales si las marcas y las autoridades apuestan por apoyar más eventos como este.

Desde la comunidad local, el reconocido caster dominicano Gary Piromano hizo un llamado a los jugadores y fans del país: "Street Fighter es una competencia global. Aquí lo que necesitamos es llenar los pools. Aunque pierdan, que se inscriban, que participen. Porque eso es lo que hace que esto crezca".

Con este evento, Blink Respawn 2025 no solo marcó un hito en la historia de los eSports dominicanos, sino que demostró que, con visión y esfuerzo, el Caribe puede competir en la misma liga que las grandes potencias del gaming mundial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/21/whatsapp-image-2025-07-21-at-103550-am-e1a71aee.jpeg Los organizadores del evento. (FUENTE EXTERNA.) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/21/whatsapp-image-2025-07-21-at-103551-am-1-898e6db4.jpeg Omar Fernández jugó una partida con MenaRD. (FUENTE EXTERNA.) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/21/whatsapp-image-2025-07-21-at-103551-am-1286effa.jpeg El escenario principal del Blink Respawn 2025. (FUENTE EXTERNA.)

Competencias de alto nivel en múltiples títulos

En esta edición de Blink Respawn 2025 se disputaron torneos de más de diez juegos competitivos, encabezados por Street Fighter 6 como título principal. También se celebraron enfrentamientos en Super Smash Bros. Ultimate, Mortal Kombat 1, Tekken 8, Fatal Fury: City of the Wolves, League of Legends, Valorant, Free Fire, Call of Duty: Warzone y Mobile Legends: Bang Bang, entre otros.

Los juegos de pelea, tradicionalmente el alma de Blink Respawn, brillaron con intensidad, con finales vibrantes y jugadores de talla mundial.

El japonés Fuudo se coronó campeón de Street Fighter 6, al derrotar a su compatriota Momochi en una final cargada de estrategia y remontadas. Moke, también de Japón, quedó en el tercer lugar, consolidando el dominio nipón en este título.

En Super Smash Bros. Ultimate, el mexicano Sparg0 se alzó con el primer lugar, seguido por el dominicano Sonix, quien se quedó con el segundo puesto tras una final muy reñida. El guatemalteco ShinyMark completó el podio en la tercera posición.

Otros juegos

Chile destacó en Mortal Kombat 1 con el triunfo de Scorpionprocs, mientras que Rewind, de Estados Unidos, se quedó con el segundo lugar y Nicolás, también chileno, obtuvo el tercero.

La República Dominicana brilló en Tekken 8, con una final dominicana entre Bbaez y Roy_TheWal, quedando Bbaez como campeón y Roy en la segunda posición. El tercer lugar fue para Energie_Marduk, también de República Dominicana.

En Fatal Fury: City of the Wolves, NYChrisG, de Estados Unidos, se llevó el primer lugar, seguido por su compatriota Basher. El tercer puesto fue para el dominicano Luiman20.