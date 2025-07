En condición grave dos heridos del ataque en el ensanche Naco

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó este jueves que dos de las cinco personas heridas durante el ataque registrado en el condominio Dorado IV, en el ensanche Naco, del Distrito Nacional, se encuentran en estado grave. Las otras tres permanecen estables.

Una señora resultó muerta durante el hecho.

Entre los lesionados figuran Guillermo Pumarol Castellanos, padre del agresor Jean Andrés Pumarol Fernández, de 30 años; Teresa Fabián Heredia, cuidadora de la señora Yolanda; y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia, de 36 años.

"Hay una persona con heridas de consideración. Las otras están más estables, pero hay dos en condición de gravedad", declaró Atallah durante su asistencia al velatorio de Ivonne Handal Abugabir, de 70 años, quien murió en el ataque.

El acto fúnebre se llevó a cabo en el Jardín Memorial, en la avenida Jacobo Majluta, en el municipio Santo Domingo Norte.

Handal Abugabir era paciente del ministro. "Duele ver perder a un paciente por una causa tan funesta, pero Dios sabe por qué hace las cosas", expresó Atallah con pesar.

El autor del ataque, Jean Andrés Pumarol Fernández, tenía un diagnóstico psiquiátrico desde hace varios años, según informó su familia mediante un comunicado.

Atallah aprovechó la ocasión para destacar la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas en materia de salud mental.

"No quiero especular sobre las causas, porque no conozco todos los detalles, pero lo más probable es que él (Jean Andrés Pumarol Fernández) no estaba bajo tratamiento médico al momento del hecho, y eso pudo haber desencadenado el incidente", sostuvo el ministro.

El suceso

El ataque ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del miércoles. Jean Andrés Pumarol, residente del quinto piso del edificio, descendió por los diferentes niveles del condominio armado con un arma blanca, atacando a quienes le abrían la puerta de sus apartamentos. El saldo fue una persona fallecida y cinco heridas.

El agresor permanece ingresado en un centro de salud bajo custodia policial, donde recibe atenciones médicas luego de ser inmovilizado por agentes de la Policía Nacional mediante el uso de un arma de electrochoque.

Comunicado de la familia

La familia del atacante expresó en un comunicado que vive una situación "profundamente desgarradora" tras lo ocurrido.

"Nuestro familiar ha vivido durante años con un diagnóstico psiquiátrico, bajo seguimiento y tratamiento continuo, como aspiran tantas familias que acompañan a un ser querido en circunstancias similares", señala el documento.