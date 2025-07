Velan los restos de Ivonne Handal Abugabir, mujer ultimada en Naco

Los restos de Ivonne Handal Abugabir, de 70 años, quien falleció ayer tras un violento ataque ocurrido en el condominio Dorado IV, en el ensanche Naco del Distrito Nacional, están siendo velados en el Jardín Memorial de la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo Norte.

El cuerpo de Handal Abugabir está expuesto en la capilla Orquídea desde las 5:00 de la tarde de este jueves.

La mujer fue ultimada con un arma blanca por Jean Andrés Pumarol Fernández, de 30 años, quien, según informó su familia en un comunicado, tiene un diagnóstico psiquiátrico desde hace varios años.

Salud mental

Diversas personalidades de la vida nacional han acudido a la funeraria para solidarizarse con la familia de la fallecida.

Entre ellas, la vicepresidenta Raquel Peña, quien lamentó profundamente el suceso y expresó su apoyo a los familiares.

"Vinimos a darle un abrazo a nuestra querida Nancy por la muerte tan trágica de su hermana. En estos momentos, lo que debemos hacer es acompañarla con solidaridad", expresó la vicemandataria.

Al ser abordada sobre cómo este hecho evidencia la situación de la salud mental en el país, Peña afirmó que desde el Gobierno se debe continuar avanzando en el fortalecimiento de los servicios de salud mental, tanto públicos como privados.

"Tenemos que trabajar más en la salud mental preventiva, para que los jóvenes que presenten algún problema puedan recibir atención adecuada de profesionales que los acompañen en el proceso" Raquel Peña Vicepresidenta de la República “

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, coincidió en la necesidad de fortalecer las políticas en materia de salud mental.

Señaló que se está trabajando en la implementación de mejores medidas para que la salud mental deje de ser vista como un problema y se convierta en parte de la solución.

Sobre los heridos

"No quiero referirme a las causas, porque no sé exactamente qué ocurrió, pero lo más probable es que él (Jean Andrés Pumarol Fernández) no estaba medicado, y eso pudo haber provocado el incidente", manifestó el funcionario.

En cuanto al estado de los heridos, Atallah informó que dos personas se encuentran en condición grave, mientras que las demás están estables.

De su lado, el expresidente Hipólito Mejía se presentó en el lugar de los hechos, dado que uno de sus hijos está casado con una sobrina de la fallecida.

"Es un caso muy lamentable, sin lugar a dudas", declaró Mejía.

Explicó que su hijo y la sobrina de la víctima se encuentran actualmente fuera del país, ya que están en Estados Unidos buscando a sus hijas, quienes participan en un campamento de verano.

"Coincidió que están fuera del país, en un campamento en Estados Unidos, buscando a sus hijas, pero mañana regresan junto a sus familias", agregó.

También estuvo presente la primer dama de la República, Raquel Arbaje; Carolina Mejía, alcadelsa del Distrito Nacional, entre otras personalidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/25/whatsapp-image-2025-07-24-at-84903-pm-1-c1525340.jpeg Carolina Mejía, alcadelsa del Distrito Nacional, asiste al funeral. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Será sepultada este viernes

Este viernes a las 2:00 de la tarde se celebrará una misa de cuerpo presente en memoria de la fallecida.

Posteriormente, a las 4:00 de la tarde, será sepultada en el Jardín Memorial de la Jacobo Majluta.