A casi dos meses del nacimiento de su hija en el Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras, en Monte Plata, Ysela Carmona Montaño aún no encuentra paz.

La mujer, oriunda de Sabana Grande de Boyá, continúa esperando las piezas de un rompecabezas que, a su parecer, le faltan por encajar: lo que ocurrió con su alegado embarazo gemelar, del cual asegura solo recibió una bebé.

Con la voz entrecortada, sentada en una silla de su casa, Ysela, la madre de siete hijos vive atrapada entre el amor por su hija recién nacida, Jasibe Selah, y el dolor y vacío de un bebé que no llegó.

Teme que su caso se quede en el olvido y clama por ayuda de las autoridades.

"Que me ayuden a conseguir mi niña o que me digan por lo menos una respuesta, que den la cara las tres doctoras que me hicieron las sonografías. Den la cara porque ellas saben que es así, la doctora que me atendió también, por favor ayúdenme, yo soy de bajos recursos y no es posible que mi caso se quede como se han quedado teniendo yo todas las pruebas en las manos", reclamó.

El hospital aseguró haber iniciado una investigación para esclarecer el caso. No obstante, las explicaciones son escasas.

Diario Libre contactó al director del centro, el doctor Rafael de Luna, quien en su momento se comprometió a ofrecer nuevamente declaraciones, pero hasta la fecha las respuestas siguen sin llegar.

También se visitó el hospital en busca de la versión de la especialista en imágenes que realizó la ecografía el 3 de junio, un día antes del parto, pero se encuentra bajo licencia médica supuestamente tras ser operada por bursitis.

Carga con un peso

El tiempo avanza, pero para ella parece estar paralizado. Guarda en un folder crema aquellos resultados de las sonografías. Su tranquilidad se evaporó desde que cruzó por última vez las puertas de aquella habitación núm. 208 del hospital Ángel Contreras en donde estuvo ingresada.

Detalles de los estudios En el diagnóstico se detallan dos fetos: uno con un peso estimado de 3,151 gramos (6 libras y 15 onzas) y otro de 3,018 gramos (6 libras y 14 onzas). Este estudio se suma a otras sonografías realizadas por la especialista Esmerlin de Los Ángeles: dos en el Hospital Municipal Dr. Pedro Heredia Rojas con fecha del 25 de enero y 8 de marzo de 2025 y otra en el Centro de Diagnóstico De Los Ángeles (16 de mayo). Ambos referían la presencia de dos supuestos fetos. Además, una cuarta ecografía, firmada por la doctora Miguelina Castillo el 20 de marzo también en el hospital de Sabana Grande de Boyá, sostiene nuevamente un embarazo gemelar.

Pasar por esta angustia nunca estuvo en sus planes de vida. En su mente resuenan las sonografías de tres médicas con centros hospitalarios distintos que durante el tiempo de gestación, coincidían en la presencia de dos fetos,cuyo resultados disparan las alarmas y aturden su diario vivir.

Carmona aseguró que el pasado 16 de junio, presentó una querella en la Procuraduría fiscalía de Monte Plata para iniciar el proceso legal que, según sus palabras, le resulta difícil, pero sí esperanzador en medio de un silencio del cual no ha encontrado explicación exacta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/28/23072025-caso-de-joven-embarazada-de-mellizos-que-solo-le-entragaron-un-bebe-en-monte-plata---luduis-tapia43-cbb828e3.jpg Ropas similares que había preparado para las dos supuestas bebés. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/28/23072025-caso-de-joven-embarazada-de-mellizos-que-solo-le-entragaron-un-bebe-en-monte-plata---luduis-tapia35-c36ec76a.jpg Ysela Carmona con su hija en brazos. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/28/23072025-caso-de-joven-embarazada-de-mellizos-que-solo-le-entragaron-un-bebe-en-monte-plata---luduis-tapia23-da3e1280.jpg Resultados de una de las sonografías que le señalaban embarazo gemelar. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

"Quedaron de llamarnos a los dos días y ya de eso hace más de 20 días y todavía estamos esperando. En los hospitales nadie dice nada, las que me hicieron las sonografías tampoco me han llamado ni me han dicho nada. Estoy esperando que me den respuestas porque en verdad me estoy volviendo loca, no sé qué voy hacer", afirmó Ysela.

Carmona carece de recursos económicos, incluso, hasta para empezar a cubrir los honorarios de un abogado, pero insiste en buscar una conclusión.

"Ellos no me han dado la cara, no sé cuál son los procesos porque antes del salir del hospital nos dijeron que nos iban a dar respuestas porque cogieron la matriz para hacerle un estudio, pero nunca nos dieron esa respuesta. No sé qué pasó con la matriz si fue que la cocinaron y se la comieron ellos mismos. Estoy en espera de que me digan algo", añadió.

Ysela explicó que durante todo su embarazo los tratamientos y procedimientos indicados fueron en función de un embarazo gemelar. Las recetas médicas siempre eran dobles, incluyendo las vacunas para madurar los pulmones del feto, lo que, asegura su pensar de que llevaba dos bebés en su vientre.

"Estoy bien segura, como digo: he tenido cinco embarazos. Mis cinco embarazos fueron diferentes y uno sabe más o menos, los movimientos de los niños, se sienten. Más los chequeos que me hacía la doctora, ¿Si hubiese sido un equívoco de la sonografía, la doctora que me atendía también se iba a equivocar? ¿Las otras doctoras también? Todas las doctoras se dan cuenta cuando hacen un ultrasonido, un chequeo general", manifestó.

En la habitación de su pequeña casa armada con tablas, techada con zinc, donde el sol y la lluvia pueden ingresar fácilmente, Ysela guarda entre bultos los artículos que ha conseguido para el cuidado de su bebé: biberones, pañales, bañeras plásticas.

Sobre la cama, que comparte con su hija, permanecían varias prendas de ropas recién lavadas.

Entre ellas, sobresalen dos mamelucos exactamente iguales de color blanco, decorados con pequeños ositos y capuchas que compró pensando en dos bebés.