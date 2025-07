Un divorcio por cada 2 matrimonios: alarmantes cifras sobre las uniones en RD

En las últimas dos décadas, República Dominicana ha registrado un total de 922,370 matrimonios y 424,390 divorcios, de acuerdo con los datos del Observatorio del Sistema Nacional del Registro Civil (Onarec) , plataforma de consulta pública creada por la Junta Central Electoral (JCE) .

Esta relación equivale a un divorcio por cada 2.17 matrimonios celebrados entre 2005 y julio de 2025.

De los matrimonios registrados, 819,241 fueron civiles , mientras que 64,688 fueron canónicos y 21,654 religiosos no canónicos . También se reportaron 15,152 inscripciones por transcripción y 1,635 por reconstrucción . En cuanto a los divorcios, 414,480 fueron registros directos , 9,871 por transcripción y 39 por reconstrucción .

Las principales causas de divorcio en el país son el mutuo consentimiento (244,063 casos) y la incompatibilidad de caracteres (167,802 casos). Otras causas diversas suman 12,525 divorcios. En conjunto, estos datos evidencian una alta proporción de separaciones legales respecto al total de matrimonios celebrados.

Las estadísticas anuales muestran un aumento sostenido de divorcios entre 2014 y 2019, seguido de una fuerte caída en 2020 —año de la pandemia— con solo 13,050 divorcios, y un repunte a partir de 2021. En 2022 se registraron 29,761 casos y en 2023, 27,043. El año 2024 cerró con 15,115 divorcios, mientras que los datos de 2025 aún están en actualización.

Comparando los promedios anuales, el trienio prepandemia (2017–2019) registró un promedio de 25,939 divorcios por año, frente a 28,934 en el trienio pospandemia (2021–2023), lo que representa un aumento del 11.5 %. Por el contrario, los matrimonios disminuyeron un 6.7 %, bajando de un promedio de 52,319 a 48,790 anuales entre ambos periodos.

El año 2020 también marcó el menor número de matrimonios en dos décadas, con 36,463 uniones, coincidiendo con las mayores restricciones sanitarias. Las cifras repuntaron progresivamente, alcanzando 50,478 matrimonios en 2023.

En cuanto a la distribución geográfica, el Distrito Nacional lidera en registros matrimoniales (136,101), seguido por Santo Domingo Este (109,269) y Santiago (89,180). Estas mismas demarcaciones encabezan las cifras de divorcios. Solo en el Distrito Nacional se reportaron 105,721 divorcios.

La gran mayoría de los divorcios registrados corresponde a matrimonios civiles. Las uniones canónicas o religiosas no civiles no figuran en estas estadísticas, ya que su disolución se tramita mediante procedimientos distintos, como la nulidad eclesiástica o la no inscripción en el sistema civil.

El Onarec fue aprobado por la JCE en noviembre de 2024 y su lanzamiento estuvo encabezado por el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo.

La plataforma permite acceder a datos oficiales sobre matrimonios, divorcios, nacimientos, defunciones y extranjería, segmentados por lugar, fecha y tipo de inscripción. Los datos están disponibles públicamente en la página oficial de la JCE, como parte de su política de transparencia y datos abiertos.