Higüey lidera las estadísticas de muertes por accidentes de tránsito en el país, según Digesett

La mayoría de las muertes por accidentes de tránsito en La Altagracia y Higüey están relacionadas con motociclistas que no utilizaban casco protector. ( ARCHIVO )

La provincia La Altagracia, y en especial el municipio cabecera, Higüey, ocupa el primer lugar a nivel nacional en muertes por accidentes de tránsito, de acuerdo con las estadísticas ofrecidas por el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Francisco Cruz Méndez.

La información fue dada a conocer este miércoles en su visita a la Gobernación Provincial de La Altagracia, donde sostuvo un conversatorio con autoridades del sector transporte, representantes sindicales, empresarios, juntas de vecinos y miembros de la sociedad civil.

Durante el encuentro, el director de la Digesett reveló que en el año 2024 fallecieron en Higüey un total de 3,144 personas a causa de accidentes de tránsito, lo que equivale a un promedio de ocho muertes diarias, la mayoría de ellas relacionadas con motociclistas que no utilizaban casco protector.

"El problema del tránsito en Higüey es una situación crítica que debe preocuparnos a todos. No es solo competencia de la Digesett, sino de toda la sociedad: alcaldías, líderes comunitarios, empresarios y ciudadanía en general", expresó Cruz Méndez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/018865d9-0b79-4b0e-b729-38ada9e8c638-b09240ca.jpg El director de la Digesett se reunió con las autoridades de La Altagracia. (PATRICIA HEREDIA)

Mencionó entre las causas principales de los accidentes la imprudencia de los conductores, la falta de educación vial y el incumplimiento de la Ley 63-17 sobre movilidad.

El director de la Digesett aseguró que a partir de esta reunión se implementarán nuevas medidas para reducir los niveles de siniestralidad en la provincia. "Higüey tiene que cambiar, y vamos a trabajar en acciones concretas para lograrlo", sostuvo.

Gobernadora hace llamado a la corresponsabilidad

La gobernadora provincial, Deysi de Óleo, señaló que desde la Gobernación se trabaja de manera articulada con todas las instituciones y sectores sociales para enfrentar esta problemática. Hizo un llamado a cumplir la ley y a fomentar una cultura de respeto a las normas de tránsito.

"No se trata solo de la Digesett; esto es un problema de todos. La Ley 63-17 existe, y si todos la respetamos, lograremos disminuir estas cifras tan dolorosas", indicó la representante del Poder Ejecutivo.

Asimismo, exhortó a los empresarios a solicitarle a sus empleados el uso del casco protector, portar sus documentos al día y respetar las señales de tránsito.

También pidió a los padres evitar que menores de edad conduzcan motocicletas, ya que no tienen la madurez ni preparación para enfrentar emergencias en las vías.

La gobernadora anunció que uno de los enfoques claves será la formación y sensibilización de los agentes de tránsito.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/1520ae64-110e-4e30-a8a7-a3cec7bd2b88-7aa387e2.jpg Participantes en la reunión. (PATRICIA HEREDIA)

Compromiso colectivo

Durante la actividad, representantes de diversas asociaciones de transporte, motoconchistas, juntas de vecinos y empresarios del sector expresaron sus puntos de vista y propusieron posibles soluciones.

También se comprometieron a trabajar desde sus espacios para fomentar el cumplimiento de las normas y educar a sus comunidades.

Entre las demandas presentadas a las autoridades de tránsito destacan:

Mayor presencia de agentes en las calles, especialmente en las horas pico.

Colocación de señalizaciones adecuadas en las principales vías.

en las principales vías. Supervisión efectiva en puntos críticos sin semáforos.

Las autoridades presentes se comprometieron a dar seguimiento a las demandas y a mantener un canal de comunicación permanente con los distintos sectores para dar respuesta efectiva a esta crisis vial que afecta a La Altagracia.