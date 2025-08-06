Dos incendios provocan millonarias pérdidas en San Francisco de Macorís

Este miércoles, un fuego afectó la ferretería Hilario de San Francisco de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

Dos incendios de gran magnitud registrados en menos de 48 horas han dejado cuantiosas pérdidas materiales en el municipio de San Francisco de Macorís, provocando la destrucción de varios negocios, propiedades reducidas a cenizas y una comunidad en estado de alerta.

El más reciente de los siniestros ocurrió la mañana de este miércoles en las instalaciones de la Ferretería Hilario, ubicada en la avenida Bienvenido Fuerte Marte. El fuego consumió por completo el área del almacén, donde se encontraban materiales altamente inflamables como pinturas, diluyentes, thinners, plásticos y cilindros de gas. Las explosiones generadas por estos productos dificultaron considerablemente las labores del Cuerpo de Bomberos.

El jefe del cuerpo de bomberos local, general Luis Esmurdoc Rodríguez, informó que el incendio fue finalmente controlado tras varias horas de intensos trabajos. Dijo que el foco más difícil de sofocar fue el depósito de productos químicos, debido al alto riesgo de combustión.

"Fue un incendio complejo. Nuestros hombres trabajaron sin descanso para evitar que las llamas se propagaran a propiedades vecinas. Afortunadamente, ya está controlado", expresó Esmurdoc.

El primer incendio se produjo la madrugada del martes en el sector Vista al Valle, donde al menos cuatro establecimientos comerciales resultaron completamente destruidos. Entre ellos figuran una panadería, una pollera, un taller de mecánica y una tienda de repuestos. También varios vehículos y motocicletas estacionados en las inmediaciones fueron consumidos por las llamas.

Pérdidas millonarias

Aunque hasta el momento las autoridades no han ofrecido un informe oficial sobre los daños, comerciantes afectados estiman que las pérdidas ascienden a varios millones de pesos. Muchos advierten que la recuperación será larga y costosa, debido a la magnitud de las pérdidas sufridas.