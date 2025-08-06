Reportan temblor en zonas de Santiago y Puerto Plata

El evento sísmico tuvo su epicentro al norte de Santiago y al sur de Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

El Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) registró este miércoles un evento sísmico de magnitud 3.6, con epicentro a 24 kilómetros de Sosúa, provincia Puerto Plata.

"A las 9:48 de la noche se registró un evento sísmico a 24 kilómetros al suroeste de Sosúa, Puerto Plata, con una magnitud de 3.6 y una profundidad de 15 kilómetros", explicó el Sismológico.

Varios usuarios en redes sociales han reportado que sintieron el temblor, especialmente en Santiago, donde aseguran que "sí se sintió fuerte".

Acaba de sentirse movimiento telúrico en Santiago @Osirisdleon — Luichy Sanchez Peralta (@LuichySanchez) August 7, 2025

El geólogo Osiris de León escribió en su cuenta de X que el temblor fue moderado, con epicentro al norte de Santiago de los Caballeros y al sur de Puerto Plata.

Moderado temblor de tierra de magnitud 3.6 con epicentro en la Cumbre, al norte de Santiago y al sur de Puerto Plata, sentido en toda la ciudad de Santiago y en gran parte del Cibao Central donde los suelos son arcillosos y vibran mucho. pic.twitter.com/wNC3lhY9dQ — Osiris de León (@Osirisdleon) August 7, 2025

"Poca magnitud para lo que se sintió en Santiago", comentó una ciudadana en X. A lo que De León respondió: "El suelo".