Temblor
Reportan temblor en zonas de Santiago y Puerto Plata

El sismo de magnitud 3.6 fue sentido en varias localidades del Cibao, según reportes de ciudadanos y expertos

    Expandir imagen
    Reportan temblor en zonas de Santiago y Puerto Plata
    El evento sísmico tuvo su epicentro al norte de Santiago y al sur de Puerto Plata. (FUENTE EXTERNA)

    El Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) registró este miércoles un evento sísmico de magnitud 3.6, con epicentro a 24 kilómetros de Sosúa, provincia Puerto Plata.

    "A las 9:48 de la noche se registró un evento sísmico a 24 kilómetros al suroeste de Sosúa, Puerto Plata, con una magnitud de 3.6 y una profundidad de 15 kilómetros", explicó el Sismológico.

    Varios usuarios en redes sociales han reportado que sintieron el temblorespecialmente en Santiago, donde aseguran que "sí se sintió fuerte".

    El geólogo Osiris de León escribió en su cuenta de X que el temblor fue moderado, con epicentro al norte de Santiago de los Caballeros y al sur de Puerto Plata.

    "Poca magnitud para lo que se sintió en Santiago", comentó una ciudadana en X. A lo que De León respondió: "El suelo". 

