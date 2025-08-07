Conape inaugura hogar Clemente Pérez en Pedernales para adultos mayores

El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) informó este jueves sobre la inauguración del hogar de día Clemente Pérez en Pedernales, con el que apuesta a una sociedad donde envejecer no sea sinónimo de abandono, sino la ocasión de ofrecer servicios integrales, acompañamiento y cuidados dignos.

El director ejecutivo del Conape, José García Ramírez, durante el acto inaugural, destacó que este centro "es la materialización de una visión de país que coloca a la gente en el centro del desarrollo. Un compromiso con el bienestar, la inclusión y la dignidad de nuestros adultos mayores", conforme a una nota de prensa.

Dijo que el hogar, que lleva el nombre del líder comunitario Clemente Pérez, fue posible gracias a una alianza público-privada que unió esfuerzos del Ayuntamiento de Pedernales, la AFP Popular, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), la Gobernación Provincial, la Dirección General de Bienes Nacionales y los Ministerios de Turismo, Vivienda y Medio Ambiente.

Asimismo, destacó los aportes hechos a la sociedad de Clemente Pérez, cuyo nombre fue escogido para designar el centro de atención por el legado de entrega y aportes a la comunidad que desplegó este líder comunitario.

Sobre el centro

Precisó que este espacio ha sido diseñado con "altos estándares de seguridad", accesibilidad y funcionalidad y cuenta con un sistema de agua purificada por ósmosis, gas industrial, baños adaptados, verja perimetral, espacios libres de obstáculos y colores institucionales que promueven orientación y confort emocional.

En una primera etapa, el hogar ofrecerá atención cotidiana a 100 adultos mayores, quienes acudirán al hogar de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y recibirán desayuno, almuerzo, merienda, atención médica básica, apoyo emocional y actividades recreativas, dijo.

El doctor García Ramírez precisó que el equipo de apoyo estará conformado por 14 servidores públicos que brindarán acompañamiento continuo, y el centro operará con una asignación mensual de 225 mil pesos, lo que representa una inversión de un millón 125 mil pesos durante los meses restantes de este 2025 y para el próximo año, se contempla una inversión de 49 millones 800 mil pesos, bajo el programa de presupuesto por resultados.

Rinde homenaje

García Ramírez, aprovechó la ocasión para rendir homenaje, en nombre del Conape, al fenecido empresario Eduardo Grullón, por el constante respaldo que brindó a este proyecto

Precisó que, desde sus inicios, mantuvo una firme contribución igual que como lo hizo históricamente, con otros centros del Conape en distintas provincias, y "aunque ya no nos acompaña físicamente, su legado vive en cada servicio que se brindará en este y demás hogares donde siempre puso su mano amiga", afirmó.

Acto inaugural

Al acto de inauguración acudieron adultos mayores y numerosas personalidades entre los que figuraron René Grullón, presidente ejecutivo del Grupo Popular: Luis José Jiménez, vicepresidente ejecutivo de finanzas y operaciones de AFP; Adela Báez, vicepresidenta de negocios de AFP Popular y Mariel Beras, vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Banca responsable del Grupo Popular.

Autoridades de Pedernales, entre ellas, Edilda de Óleo, gobernadora de Pedernales; Alfredo Frances alcalde municipal de Pedernales y el senador de la provincia, Secundino Velázquez Pimentel y parientes de Clemente García quienes destacaron que desde niño mantuvo una inquietud por aportar a la causa de los más necesitados.

En el acto, el vicepresidente ejecutivo de finanzas y operaciones de AFP Popular, señor Luis José Jiménez destacó que la institución que representa siempre ha apoyado a la población adulta mayor, ya que, con ello, honran la vida de quienes lo han dado todo por nuestras comunidades y, por tanto, merecen espacios de cuidados con dignidad, respeto y un lugar donde se sientan escuchados y acompañados.

La gobernadora de Pedernales Edilda de Óleo, también agradeció la construcción de este centro ya que representa el cumplimiento de un anhelo que han gestionado políticos, comunitarios y distintos dirigentes de grupos sociales de la comunidad.