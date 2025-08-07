Madrid se prepara para la Segunda Edición de la Semana Dominicana en España

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, junto a los ministros de Cultura y de Industria, Comercio y MIPYMES, así como representantes de otras entidades, durante el acto oficial de lanzamiento ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

La Fundación Semana Dominicana en España y la Cámara de Comercio de España en la República Dominicana (Camacoesrd) anunciaron la celebración de la segunda edición de la Semana Dominicana en España (SEDE), que se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre en la ciudad de Madrid.

Este encuentro internacional reunirá a empresarios, directivos, autoridades gubernamentales y destacadas personalidades de los sectores público y privado de la República Dominicana y España, con el propósito de fortalecer los vínculos comerciales, culturales y de cooperación entre ambas naciones.

Enfoque en sectores estratégicos: banca, zonas francas e industrias creativas

En esta edición se pondrá un especial énfasis en temas estratégicos como el sistema bancario dominicano, destacando su solidez, transparencia, modernización y la creciente integración con los mercados internacionales.

Asimismo, se presentarán las oportunidades de inversión que representan las zonas francas, con un enfoque particular en el sector de dispositivos médicos, donde la República Dominicana ya se posiciona como líder regional y aspira a consolidarse como un hub de manufactura avanzada en el hemisferio.

Además, se abordará el crecimiento de las industrias creativas, un sector que representa la identidad y el talento de las nuevas generaciones, y que posee un enorme potencial económico dentro y fuera del país.

El honorífico, destacó la trascendencia de esta segunda edición como una confirmación del éxito de la primera entrega. "Esta segunda Semana Dominicana demuestra que la plataforma es necesaria y efectiva para propiciar un acercamiento diferente entre empresarios y autoridades dominicanas en España", afirmó.

Valoró la integración de estos temas en la agenda y reafirmó la importancia de esta plataforma como "un escaparate de lo que somos y de lo que aspiramos a ser".

La SEDE también ofrecerá una agenda cultural, que incluye cine y la presentación de un libro del Museo del Cordón, con el apoyo del Banco Popular Dominicano, reforzando el compromiso con la difusión de la identidad cultural dominicana en el exterior.

La Semana Dominicana en España se consolida como un espacio dinámico que busca promover el comercio, la inversión y la cooperación bilateral, al tiempo que ofrece a la diáspora dominicana en Europa una oportunidad para reconectar con sus raíces y compartir su herencia cultural con las comunidades locales.