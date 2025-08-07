Lanzan "Migrantes", serie sobre impacto de comunidades extranjeras en RD

Lanzamiento de Migrantes en el Antiguo Hotel Francés con la presencia del presidente Luis Abinader. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

La periodista Millizen Uribe y la productora Gelen Gil presentaron Migrantes, una serie documental de 13 capítulos que explora el impacto de distintas comunidades migrantes en la República Dominicana. El programa se estrenará el sábado 6 de septiembre a las 9:00 p.m. por Telesistema, canal 11.

La producción aborda el legado cultural, histórico y económico de migrantes procedentes de países como España, Haití, Venezuela, Japón, Estados Unidos, Colombia, entre otros, además de destacar el carácter solidario y acogedor del pueblo dominicano.

"Muchas veces olvidamos lo grandes que somos como nación. Este programa busca recordarlo y valorar a quienes han hecho de esta tierra su hogar", expresó Uribe.

El proyecto cuenta con el respaldo de instituciones como el Banco de Reservas, La Sirena, la Presidencia de la República, Intrant, Altice y Barrick Gold. Las grabaciones se realizaron en diversas regiones del país como Samaná, Constanza, Puerto Plata y la frontera.

Televisión educativa

Durante su lanzamiento, realizado en el Antiguo Hotel Francés, en la Ciudad Colonial (DN) con la presencia del presidente Luis Abinader, se destacó que Migrantes es una apuesta por una televisión educativa, sensible y cargada de valores.

"Muchas veces, entre el calor, los tapones y la rutina, olvidamos que somos un pueblo grande, digno, trabajador y solidario. Personas de muchas culturas distintas han hecho de esta tierra su hogar, y hoy, con mucho orgullo, se sienten más dominicanas que muchos de nosotros. Este programa viene a reivindicar una cualidad única de los dominicanos y que siempre destacan turistas y extranjeros: nuestra solidaridad", afirmó Uribe.

De su lado, Gelen Gil detalló el proceso creativo detrás de Migrantes, señalando que implicó extensas jornadas de investigación, coordinación y rodaje en distintos puntos del país, incluyendo Samaná, Constanza, Puerto Plata, Sosúa, Santiago, la frontera y gran parte del Distrito Nacional.

"El proyecto que sueñas"

"Migrantes es uno de esos proyectos que sueñas... y para mí, y sé que, para todo el equipo, ha sido mucho más de lo que esperábamos. Cada historia contada por sus protagonistas ha sido una enseñanza. Y lo más importante: a través de sus miradas hemos aprendido a valorar aún más el país en el que nacimos: nuestra querida República Dominicana", expresó Gil.

En el mundo, más de 281 millones de personas son migrantes. Seres humanos que han dejado atrás su tierra natal para comenzar de nuevo, impulsados por el deseo de crecer, sostener a sus familias o simplemente vivir con dignidad.

Migrantes es una serie documental que narra esas historias desde una perspectiva íntima y profundamente humana. Es un proyecto cargado de historia, sueños, reencuentros, emociones y, sobre todo, esperanza.