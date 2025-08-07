Instituto Duartiano anuncia acciones legales por versión alterada del himno nacional

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, durante el anuncio contra el grupo LTGB que cambió las letras del Himno Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, anunció este jueves que formalizará una denuncia ante el Ministerio Público contra el colectivo LGBT que modificó la versión del himno nacional dominicano, bajo el título de "Himno Nacional Lésbico Dominicano".

"Este comportamiento merece el rechazo categórico del Instituto Duartiano; procederemos conforme a la ley y daremos estricto seguimiento hasta que se obtenga una sentencia ejemplar", afirmó Gómez Ramírez.

Señaló a través de una nota de prensa que, aunque deben respetarse las individualidades, "no se puede pretender inmunidad ni justificación para transgredir el artículo 33 de la carta magna, ni la ley 210-19 sobre el correcto uso de los símbolos patrios".

Destacó que la creación de una versión alterada del himno "ofende y hiere al pueblo dominicano".

"Himno Nacional Lésbico"

La pieza fue difundida en redes sociales, donde se exhiben varias estrofas alteradas y se lee el encabezado "Himno Nacional Lésbico".

La acción constituye una violación directa a la Constitución de la República Dominicana, que en su artículo 33 establece que el Himno Nacional es la composición musical de José Reyes con letras de Emilio Prud'Homme, y es único e invariable.

Violación varios artículos

También infringe varios artículos de la Ley No. 210-19 sobre los Símbolos Patrios, que especifica claramente lo siguiente:

Artículo 32 y 33: el himno es único, invariable, y las primeras cuatro estrofas son las de uso oficial cotidiano.

Artículo 39, numeral 1: se considera ultraje contra el himno nacional "cambiar su letra y tiempo musical".

Artículo 47: quienes cometan este tipo de ultraje están sujetos a sanciones de uno a tres meses de prisión y multas de cinco a veinte salarios mínimos del sector público.

Artículo 48: la reincidencia conlleva el doble de las penas.