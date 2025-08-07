Roberto Álvarez presenta detalles de la organización de la X Cumbre de las Américas en Punta Cana

La empresaria Haydée Kuret de Rainieri, Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana; el canciller Roberto Álvarez y el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; ( FUENTE EXTERNA )

El canciller Roberto Álvarez presentó este jueves a medios de comunicación y líderes de opinión los pormenores de la organización de la X Cumbre de las Américas, que se celebrará en Punta Cana del 1 al 5 de diciembre de este año con el lema: "Construyendo un hemisferio seguro, sostenible y de prosperidad compartida".

De acuerdo a una nota de prensa, el ministro Álvarez destacó que, como país anfitrión, República Dominicana liderará en este evento los esfuerzos para fortalecer la cooperación, fomentar el diálogo político al más alto nivel y promover acciones concretas ante amenazas comunes, abarcando la seguridad humana en varias dimensiones como: seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad energética y seguridad hídrica.

Al compartir los avances del montaje de este importante evento internacional, el ministro Álvarez resaltó el valor del involucramiento de los medios de comunicación, empresarios, jóvenes, sociedad civil y ciudadanía en general para aportar al éxito de este cónclave considerado el más importante para el hemisferio occidental.

"Es momento de mostrar lo mejor de nuestra tierra y nuestra gente para fortalecer nuestra proyección internacional, atraer inversión extranjera y cooperación, solidificar nuestros lazos y relaciones con otras naciones, y ser parte un diálogo que nos conduzca por senderos de seguridad, bienestar y prosperidad compartida", dijo el canciller Álvarez.

Foros en la Cumbre

El ministro Álvarez, explicó que el tema de esta cumbre conducirá a distintos sectores en la reflexión de iniciativas a ser presentadas en los tres foros que se realizarán en el marco de la cumbre: Empresarial, Juventud y Sociedad Civil, de donde saldrán propuestas que serán elevadas a los Jefes de Estado y de Gobierno que participarán en la X Cumbre.

La actividad contó con la presencia del viceministro de Política Exterior Multilateral y coordinador nacional del Proceso de Cumbres de las Américas, Rubén Silié; el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo; de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Fco. Rivera; de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz; y otros funcionarios del Mirex. Además, participaron representantes del sector empresarial, la sociedad civil y organizaciones juveniles que trabajan para la X Cumbre.

