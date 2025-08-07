×
Temblor de 4.2 grados se registra al norte de la región este

La profundidad fue de 18.2 kilómetros

    Temblor de 4.2 grados se registra al norte de la región este
    El punto azul muestra el lugar del epicentro del temblor que se sintió en parte de la zona este. (FUENTE EXTERNA)

    Un temblor de 4.2 grados se sintió la noche de este jueves en la región este y otros puntos de la República Dominicana. El evento ocurrió a las 8:32 de la noche. 

    El epicentro ocurrió en el océano Atlántico, a 104 kilómetros al este de Miches, provincia El Seibo, según la web de Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

    La profundidad fue de 18.8 kilómetros.

    Ayer miércoles también se registró un evento sísmico de magnitud 3.6, con epicentro a 24 kilómetros de Sosúa, provincia Puerto Plata.

