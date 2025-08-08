Más de 708 mujeres murieron en condiciones de violencia en RD entre 2020 y 2024

Víctimas de feminicidio. El informe de la ONE indica que 271 mujeres fueron asesinadas por su cónyuge, pareja o novio, mientras que 82 murieron a manos de exparejas o exnovios entre 2020 y 2024. ( FUENTE EXTERNA )

En la República Dominicana, al menos 708 mujeres perdieron la vida en situaciones de violencia en el periodo 2020-2024, de acuerdo con el Compendio de Estadísticas de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia presentado este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El pico de muertes se registró en 2022, cuando, según el informe, 163 mujeres fueron víctimas de violencia, mientras que el año con menor registro fue 2024, con 130 casos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/09/muertes-por-ano-1-64c60949.jpg Muertes de mujeres de forma violenta por año. (FUENTE EXTERNA)

"Este compendio se inscribe dentro de los esfuerzos sostenidos de la ONE por fortalecer la producción y difusión de estadísticas sensibles, con miras a visibilizar las formas en que la violencia afecta de manera particular a las mujeres, y a respaldar con evidencia empírica la formulación de acciones públicas", precisa el documento.

La ONE recuerda que "la violencia es un fenómeno complejo y multifacético, cuya conceptualización abarca diversas expresiones, tales como la violencia intrafamiliar o doméstica, la violencia de género, la violencia contra la mujer y la violencia social, entre otras".

Agrega que, independientemente de su denominación, "la violencia constituye un grave problema social, cultural y político" que obstaculiza el desarrollo con equidad, al vulnerar el derecho fundamental de toda persona a vivir en un entorno libre de agresiones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/09/muerte-por-ano-2b143f25.jpg Muerte de mujeres en condiciones violentas por año. (FUENTE EXTERNA)

Circunstancias

El mes con más muertes acumuladas en los cinco años fue junio, con 74 casos. En cuanto al día de la semana, los domingos registraron la mayor incidencia, con 149 muertes, seguidos por los sábados (115) y los lunes (145).

En el 77.5 % de los casos (549 muertes) las circunstancias estuvieron vinculadas a conflicto familiar, violencia intrafamiliar y de género, así como riñas o disputas.

Relación con el agresor

El informe indica que 271 mujeres fueron asesinadas por su cónyuge, pareja o novio, mientras que 82 murieron a manos de exparejas o exnovios. En 161 casos se desconoce la relación con el victimario.

También fueron documentados nueve casos en los que la madre fue la agresora.

Clasificación de los feminicidios

En los cinco años analizados, el documento registra 348 feminicidios íntimos (cometidos por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación sentimental o familiar), 21 feminicidios no íntimos (agresor desconocido), 33 feminicidios familiares, seis feminicidios infantiles, nueve feminicidios por conexión y un feminicidio por trata.

Otras 290 muertes no fueron clasificadas como feminicidios.

Perfil de las víctimas

Del total, 543 mujeres tenían entre 15 y 54 años. En cuanto a la nacionalidad, 587 eran dominicanas, 112 haitianas y el resto de diversas procedencias (puertorriqueña, cubana, suiza, estadounidense, italiana y venezolana).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/09/rango-de-edad-fd291612.jpg Rango de edad de las víctimas. (FUENTE EXTERNA)

La mayoría de los casos ocurrieron en zonas urbanas (557), mientras que 137 fueron en áreas rurales y 14 en lugares no especificados.

Distribución geográfica

La demarcación con mayor incidencia fue la provincia Santo Domingo, con 159 casos, seguida por el Distrito Nacional (67) y Santiago (65). En el 81.9 % de los casos (580 muertes), se utilizaron armas blancas, objetos cortopunzantes, armas de fuego o elementos contundentes.

La ONE señala que estos datos provienen de la recopilación e integración de información estadística suministrada por la Dirección de la Policía Nacional para el periodo 2020-2024.