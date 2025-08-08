Residentes de la comunidad Los Llanos, del sector La Herradura de Santiago de los Caballeros, denunciaron este jueves una situación de emergencia provocada por severas filtraciones de agua provenientes del canal de riego Monsieur Bogaert, el cual —según dicen—permanece sin mantenimiento, obstruido por tierra y afectando directamente a decenas de viviendas.

El presidente de la junta de vecinos, Fernando Arturo Acevedo, aseguró a Diario Libre que al menos 20 casas presentan daños estructurales, debido a que el agua del canal se filtra por las zapatas, debilitando sus cimientos y poniendo en riesgo la estabilidad de las edificaciones.

"El canal está completamente en tierra. El agua se filtra hacia el barrio, especialmente en la zona conocida como El llano de Barrio Lindo, donde ya hay casas con daños visibles. La comunidad ha construido drenajes improvisados, pero la filtración continúa", explicó Acevedo.

Reportes al Indrhi

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/whatsapp-image-2025-08-08-at-60206-pm-3701484c.jpeg El agua estancada forma criaderos de mosquitos. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Según el dirigente comunitario, la situación ha sido reportada al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) desde hace varios años, sin que hasta la fecha se haya ofrecido una solución definitiva.

De acuerdo con Acevedo, la última comunicación fue enviada hace dos semanas, cuando la institución se comprometió a intervenir el canal antes de reabrir el flujo de agua este fin de semana.

"El lunes pasado enviamos a personas a limpiar parte del canal, tras la petición de ellos. Cumplimos, pero desde entonces los trabajos han sido abandonados. Nos dicen que no hay recursos para continuar", denunció.

La comunidad, conformada por alrededor de 300 viviendas, muchas de ellas aparta estudios, alberga a más de 300 familias.

Además del riesgo estructural, los residentes enfrentan problemas de salud por el estancamiento de agua. Se han reportado casos de dengue y enfermedades gastrointestinales, particularmente en la calle 8, donde el desbordamiento del canal genera acumulaciones de agua contaminada.

Muchos mosquitos

La señora Eduviges Jaques, residente del sector, indicó que la situación sanitaria es cada vez más preocupante.

"Tenemos niños viviendo en casas que están inundadas. La cantidad de mosquitos y parásitos es alarmante. Varios vecinos se han enfermado del estómago, y las autoridades solo nos responden que no tienen recursos para intervenir", afirmó.

Tanto Jaques como Acevedo coincidieron en que una solución inmediata sería encauzar adecuadamente el canal en un tramo de aproximadamente 300 metros, lo que evitaría que el agua siga afectando las viviendas y permita proteger la infraestructura de la comunidad.

Los moradores de Los Llanos hacen un llamado urgente al Gobierno, al Indrhi y al Ayuntamiento del municipio Santiago de los Caballeros para que atiendan esta situación antes de que ocurra un colapso masivo de viviendas o se agrave la crisis sanitaria en la zona.

"Estamos apelando a los medios de comunicación porque ya no sabemos a quién más recurrir. Esta comunidad está al borde del colapso", concluyó Acevedo.