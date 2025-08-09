×
Abinader pondrá en marcha trenes de seis vagones en la Línea 1 del Metro este domingo

El gobernante también inaugurará el pasillo de interconexión peatonal entre las líneas uno y dos del Metro

    Expandir imagen
    Abinader pondrá en marcha trenes de seis vagones en la Línea 1 del Metro este domingo
    El presidente Luis Abinader durante acto. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader pondrá en funcionamiento este domingo trenes de seis vagones en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, aumentando la capacidad de transporte ante la gran demanda de la población, informó este sábado la Presidencia de la República.

    A través de un comunicado, las autoridades indicaron que el gobernante también inaugurará el pasillo de interconexión peatonal entre las líneas uno y dos del Metro.

    "Esta mejora reducirá el tiempo de espera y aumentará la comodidad de los usuarios, fortaleciendo el compromiso del Gobierno con un transporte público más eficiente y moderno", indica la nota.

    El Metro de Santo Domingo moviliza a más de 380, 000 personas cada día, según estadísticas oficiales.  

    Asimismo, el jefe de Estado inaugurará apartamentos en el sector Paseo del Arroyo, en Arroyo Hondo.

    • Posteriormente, entregará la Escuela de Graduados del Comando y Estado Mayor Naval de la Armada de la República Dominicana, así como la oficina de la Dirección de Operaciones. 
