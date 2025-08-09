Abinader pondrá en marcha trenes de seis vagones en la Línea 1 del Metro este domingo

El presidente Luis Abinader durante acto. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader pondrá en funcionamiento este domingo trenes de seis vagones en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, aumentando la capacidad de transporte ante la gran demanda de la población, informó este sábado la Presidencia de la República.

A través de un comunicado, las autoridades indicaron que el gobernante también inaugurará el pasillo de interconexión peatonal entre las líneas uno y dos del Metro.

"Esta mejora reducirá el tiempo de espera y aumentará la comodidad de los usuarios, fortaleciendo el compromiso del Gobierno con un transporte público más eficiente y moderno", indica la nota.

El Metro de Santo Domingo moviliza a más de 380, 000 personas cada día, según estadísticas oficiales.

Más de la agenda

Asimismo, el jefe de Estado inaugurará apartamentos en el sector Paseo del Arroyo, en Arroyo Hondo.

Posteriormente, entregará la Escuela de Graduados del Comando y Estado Mayor Naval de la Armada de la República Dominicana, así como la oficina de la Dirección de Operaciones.

