Abinader pondrá en marcha trenes de seis vagones en la Línea 1 del Metro este domingo
El gobernante también inaugurará el pasillo de interconexión peatonal entre las líneas uno y dos del Metro
El presidente Luis Abinader pondrá en funcionamiento este domingo trenes de seis vagones en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, aumentando la capacidad de transporte ante la gran demanda de la población, informó este sábado la Presidencia de la República.
A través de un comunicado, las autoridades indicaron que el gobernante también inaugurará el pasillo de interconexión peatonal entre las líneas uno y dos del Metro.
"Esta mejora reducirá el tiempo de espera y aumentará la comodidad de los usuarios, fortaleciendo el compromiso del Gobierno con un transporte público más eficiente y moderno", indica la nota.
El Metro de Santo Domingo moviliza a más de 380, 000 personas cada día, según estadísticas oficiales.
Más de la agenda
Asimismo, el jefe de Estado inaugurará apartamentos en el sector Paseo del Arroyo, en Arroyo Hondo.
- Posteriormente, entregará la Escuela de Graduados del Comando y Estado Mayor Naval de la Armada de la República Dominicana, así como la oficina de la Dirección de Operaciones.