Arquitecto dominicano participará en eventos clave sobre sostenibilidad en América y Europa

El arquitecto dominicano Mayobanex Suazo viajará a varios países a dictar conferencias. ( FUENTE EXTERNA )

El arquitecto y urbanista Mayobanex Suazo participará en una serie de encuentros internacionales junto a expertos de diferentes países para analizar los desafíos, estrategias y enfrentar la crisis ambiental y territorial.

Las actividades se desarrollarán en España, Portugal, México, Costa Rica, Panamá, México y Colombia durante los meses de septiembre y octubre.

Suazo participará en el Colegio Federado de Arquitectura de Costa Rica del 18 al 20 de agosto, será conferencista invitado de la Feria de Diseño en Medellín, organizada por la Sociedad de Arquitectos de Colombia, Región Antioquia, que se desarrollará del 18 al 20 de septiembre.

Comparte experiencia

Luego viajará a Ciudad México para participar en una conferencia del 23 al 25 de septiembre. Fue invitado a ese evento por el Colegio de Arquitectos del país azteca, reseña una nota de prensa.

También, expondrá del 6 al 8 de octubre en el X Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial, organizado por la Fundación Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial (Fisat) en Huelva, España.

Te puede interesar Arquitectos dominicano y de Madrid acuerdan investigaciones conjuntas

Del 11 al 13 de octubre el profesional de la arquitectura participará en el V Congreso Internacional de Desarrollo Sostenible y Urbanismo que será efectuado en Portugal.

Además, será el expositor internacional del 20 al 24 de octubre en el Clefa Internacional en Panamá, organizado por la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de Latinoamérica.

En estos eventos, Suazo compartirá sus conocimientos y experiencia en "Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible", un área en la que se ha destacado por su enfoque integral y por su contribución al entorno urbano.

Como CEO de Visor Urbano RD, Suazo está al frente de una firma de arquitectos en el sector de bienes raíces.

Mayobanex Suazo tiene más de 15 años de experiencia como conferencista internacional, lo que lo ha llevado a exponer en 14 países.



