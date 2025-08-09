×
Nuevo Código Penal castiga con hasta 30 años de prisión delitos contra niños y adolescentes

El abandono agravado (artículo 215) contempla penas de 5 a 10 años si provoca mutilación, lesión o discapacidad permanente

  • Wilder Páez - Twitter
Expandir imagen
Nuevo Código Penal castiga con hasta 30 años de prisión delitos contra niños y adolescentes
El artículo 221 prohíbe operaciones comerciales con menores sin autorización. (ARCHIVO)

El nuevo Código Penal de la República Dominicana contempla severas sanciones de hasta 30 años de prisión para quienes cometan infracciones graves contra niños, niñas y adolescentes, endureciendo el marco legal de protección a la niñez.

Entre las disposiciones, el artículo 214 tipifica el abandono de menores, sancionando con 2 a 3 años de prisión y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público a quienes, teniendo el deber de cuidado o vigilancia, dejen a un niño sin atención.

El abandono agravado (artículo 215) contempla penas de 5 a 10 años si provoca mutilación, lesión o discapacidad permanente, y de 10 a 20 años si la víctima muere. Cuando el responsable sea padre, madre, tutor, maestro o persona con autoridad sobre el menor, la pena aumenta a 20 a 30 años de prisión.

El Código también sanciona la inducción al abandono (artículo 216) con hasta 2 años de prisión; el encubrimiento o modificación dolosa de filiación (artículo 217) con 5 a 10 años; y establece responsabilidad penal para personas jurídicas involucradas en estos delitos (artículo 218).

Sustracción 

Asimismo, penaliza con 5 a 10 años de prisión a quien cometa infracciones acompañado de un menor (artículo 219) o sustraiga a un niño de su guardia legal (artículo 220), elevando la pena a 10 a 20 años si se provoca un embarazo en una niña o adolescente.

El artículo 221 prohíbe operaciones comerciales con menores sin autorización, castigando con multas de hasta 25 salarios mínimos.

  • Con estas medidas, el nuevo Código Penal refuerza la protección integral de la niñez y adolescencia, imponiendo penas más severas y cerrando espacios a la impunidad en delitos contra los sectores más vulnerables de la sociedad. La pieza entrará en vigencia en agosto de 2026
Periodista y locutor dominicano, egresado de la UASD. Cubre la fuente del Congreso Nacional y Política para Diario Libre. También ha laborado para los periódicos Listín Diario y El Nuevo Diario.