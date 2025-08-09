Nuevo Código Penal castiga con hasta 30 años de prisión delitos contra niños y adolescentes
El abandono agravado (artículo 215) contempla penas de 5 a 10 años si provoca mutilación, lesión o discapacidad permanente
El nuevo Código Penal de la República Dominicana contempla severas sanciones de hasta 30 años de prisión para quienes cometan infracciones graves contra niños, niñas y adolescentes, endureciendo el marco legal de protección a la niñez.
Entre las disposiciones, el artículo 214 tipifica el abandono de menores, sancionando con 2 a 3 años de prisión y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público a quienes, teniendo el deber de cuidado o vigilancia, dejen a un niño sin atención.
El abandono agravado (artículo 215) contempla penas de 5 a 10 años si provoca mutilación, lesión o discapacidad permanente, y de 10 a 20 años si la víctima muere. Cuando el responsable sea padre, madre, tutor, maestro o persona con autoridad sobre el menor, la pena aumenta a 20 a 30 años de prisión.
El Código también sanciona la inducción al abandono (artículo 216) con hasta 2 años de prisión; el encubrimiento o modificación dolosa de filiación (artículo 217) con 5 a 10 años; y establece responsabilidad penal para personas jurídicas involucradas en estos delitos (artículo 218).
Sustracción
Asimismo, penaliza con 5 a 10 años de prisión a quien cometa infracciones acompañado de un menor (artículo 219) o sustraiga a un niño de su guardia legal (artículo 220), elevando la pena a 10 a 20 años si se provoca un embarazo en una niña o adolescente.
El artículo 221 prohíbe operaciones comerciales con menores sin autorización, castigando con multas de hasta 25 salarios mínimos.
- Con estas medidas, el nuevo Código Penal refuerza la protección integral de la niñez y adolescencia, imponiendo penas más severas y cerrando espacios a la impunidad en delitos contra los sectores más vulnerables de la sociedad. La pieza entrará en vigencia en agosto de 2026.