Estas son las rutas alternas para el tránsito ante cierre del puente flotante

El cierre está pautado hasta el miércoles 13 de agosto a las 12:00 del mediodía

Ante el cierre temporal del puente flotante sobre el río Ozama, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que se han establecido rutas alternas para minimizar el impacto en el tránsito.

En dirección Este–Oeste, los conductores podrán utilizar los puentes Ramón Matías Mella (puente de la Bicicleta) y Juan Bosch. Además, se extenderá el horario del contraflujo matutino en ese sentido.

En dirección Oeste–Este, estarán disponibles los puentes Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella, junto con la ampliación del horario del contraflujo vespertino. Para evitar congestiones en las zonas cercanas, se recomienda transitar por la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó (avenida del Puerto) o la George Washington, enlazando con el Este mediante las avenidas México o 27 de Febrero.

Tanto la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) como la Comisión Militar y Policial (Comipol) brindarán asistencia en puntos estratégicos, con señalización adecuada en todas las rutas. La ciudadanía también podrá acceder a información actualizada en tiempo real a través de Waze y Google Maps.

Mantenimiento preventivo

Obras Públicas indicó que el cierre del puente será desde el sábado 9 de agosto a las 12:00 del mediodía hasta el miércoles 13 a la misma hora, como parte del plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras viales, con el apoyo de la Industria Naval Dominicana.

Este plan de movilidad cuenta con la coordinación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Digesett, la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

