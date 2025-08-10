El Ejército detiene a 42 haitianos en condición migratoria irregular en operativo en San Juan

El Ejército de la República Dominicana informó este domingo que sus miembros del Destacamento Militar "El Cercado" en la provincia San Juan realizaron un operativo en el cual fueron detenidos 42 nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

A través de una nota de prensa, indicó que, la operación tuvo lugar en una zona boscosa utilizada como centro de acopio, ubicada en el tramo carretero El Vallecito–Jorgillo, de esa demarcación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/whatsapp-image-2025-08-10-at-45558-pm-1-a986427f.jpeg Indocumentados detenidos en San Juan de la Maguana. (FUENTE EXTERNA)

Se iban en minibús

Al llegar al lugar, la patrulla actuante detectó a varios de los extranjeros que se disponían a abordar un minibús marca Toyota, color blanco, placa I117018, el cual fue encontrado encendido en un callejón cercano.

El conductor logró darse a la fuga al notar la presencia militar.

Los haitianos detenidos, entre ellos 32 hombres, nueve mujeres y un menor de edad, y el vehículo fueron trasladados bajo custodia a la Fortaleza La Estrelleta del Ejército, donde se llevan a cabo los procedimientos correspondientes conforme a las leyes migratorias vigentes.

El Ejército recordó que estas acciones forman parte del control y vigilancia fronteriza.

