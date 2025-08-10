Realizan operativo en La Nueva Barquita; incautan drogas y detienen varias personas

La Policía Nacional decomisaron en La Nueva Barquita drogas presumiblemente marihuana y cocaína ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional realizó un operativo en el sector La Nueva Barquita, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, que culminó con la incautación de porciones de presunta marihuana y cocaína, la retención de motocicletas y la detención de varias personas.

La intervención, desarrollada por agentes policiales en coordinación con miembros de la Subdirección Central de Investigación (Dicrim), se ejecutó en áreas previamente identificadas como puntos de venta y distribución de sustancias controladas.

Durante el operativo, las autoridades arrestaron a personas con órdenes de captura vigentes, así como a otras requeridas para fines de investigación.

Según informaron fuentes policiales, entre los objetos incautados figuran porciones de un polvo blanco y fragmentos vegetales, que fueron embalados y enviados al laboratorio para su análisis. Además, varias motocicletas fueron retenidas por carecer de matrícula o documentos que avalaran su procedencia legal.

Operativo

El despliegue de este domingo se concentró en calles y pasillos internos de la comunidad, con la presencia de patrullas a pie y en vehículos, lo que permitió cubrir simultáneamente distintos puntos señalados por residentes como zonas de venta de drogas y de reuniones de personas vinculadas a robos y asaltos.

Los detenidos fueron entregados al Ministerio Público para su posterior presentación ante un juez, mientras que la evidencia ocupada quedó bajo custodia en las dependencias correspondientes para los procedimientos legales de rigor.