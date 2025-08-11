Abinader: "Tenemos que hacer más para evitar los feminicidios"

El presidente Luis Abinader en LA Semanal con la Prensa el lunes 11 de 2025. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader expresó este lunes su preocupación ante el registro de 48 casos de feminicidios en el país en lo que va de año.

¿Qué está faltando en la política pública que ejecuta el Estado, para que continúen ocurriendo feminicidios? , fue la pregunta dirigida al mandatario, tomando en cuenta que, según datos oficiales, más del 80 % de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año nunca habían denunciado violencia de género previamente.

El presidente reconoció la gravedad del problema, así como la necesidad de intensificar los esfuerzos para proteger a las mujeres de la violencia.

"Yo tengo esa preocupación y la preocupación mayor es, porque si no tenemos información, no podemos protegerlas", expresó el presidente durante LA Semanal con la Prensa.

El mandatario destacó la importancia de recibir denuncias para poder proteger a las víctimas y señaló que se ha ampliado la red de casas de acogida, pasando de tres a 15.

"Por lo tanto, hay lugares donde protegerlas, pero no los tienen que decir", agregó Abinader.

Campaña para reportar violencia

Además, hizo un llamado a toda la sociedad, incluyendo iglesias, juntas de vecinos y demás sectores, a crear una campaña que motive a las mujeres a reportar cualquier indicio de violencia en sus relaciones.

"Yo pienso que quizás tenemos que hacer una campaña más allá del gobierno, sino de toda la sociedad, de todas las iglesias, las juntas de vecinos, de todos los sectores, para que le digan cualquier índice de violencia de su pareja, informarnos para nosotros protegernos", dijo.

Entiende que se debe insistir más en el tema.

"Yo creo que tenemos que insistir más, porque están las herramientas para protegerlas, están los lugares (...) por lo tanto, quizás tenemos que insistir más allá del gobierno, quizás le tienen algún temor de decírselo a las autoridades... pero evidentemente que entre todos tenemos que hacer más para evitar los feminicidios", expuso Abinader.

