El nuevo director de ARS SEMMA supervisa servicios del hospital en Santiago

E director ejecutivo de la Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros (ARS SEMMA), Luis René Canaán Rojas, recorriendo el hospital en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El nuevo director ejecutivo de la Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros (ARS SEMMA), Luis René Canaán Rojas, realizó este lunes una visita técnica al Hospital Docente ARS SEMMA Santiago para verificar la calidad de los servicios, la capacidad operativa y el uso de los recursos destinados a los afiliados.

Durante el recorrido por las áreas clínicas, Canaán Rojas estuvo acompañado por el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Santiago, Miguel Jorge, y fue recibido por el director del centro, Francisco Óscar Espino, quien presentó un informe detallado sobre los procesos médicos y administrativos, así como sobre los proyectos de mejora en marcha.

El titular de ARS SEMMA también participó en la inducción de nuevos médicos residentes, donde subrayó la importancia de la educación médica continua y de la práctica clínica basada en evidencia para mejorar la atención.

“Nuestra misión es fortalecer cada eslabón de la red asistencial y garantizar atención oportuna, humanizada y con altos estándares científicos y éticos”, afirmó.

Optimizar la gestión

La visita forma parte de una serie de acciones que, según Canaán Rojas, buscan reforzar la infraestructura sanitaria y optimizar la gestión de recursos humanos y tecnológicos, con un modelo de atención centrado en el paciente y orientado a la comunidad magisterial de todo el país.

El funcionario asumió funciones el pasado 4 de julio.