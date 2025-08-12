Caesco celebró la tercera edición de los Premios Periodismo de Juventud

El presidente de Caesco, Miguel Otáñez, junto a Raileny Alvarado, Wilder Páez y Carolina Cepeda, ganadores de la tercera edición de los Premios Periodismo de Juventud. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (Caesco) hizo entrega de la tercera edición de los Premios Periodismo de Juventud, una iniciativa que reconoce el valor transformador del periodismo comprometido con las realidades, luchas y aspiraciones de la juventud dominicana.

El presidente de Caesco, Miguel Otáñez, destacó que esta edición reafirma el compromiso de la institución con la promoción de un periodismo que cumpla el propósito de visibilizar realidades y convertirlas en causas comunes que muevan a la acción.

"En este tercer año, queda sentado el precedente: los buenos no buscan ruido ni fragmentación. Buscan la reparación de una sociedad que se lastima cuando ignoramos las realidades. Realidades que marchitan la esperanza y levantan barreras entre nosotros y nuestros sueños", expresó Otáñez.

Ganadores

En estos premios fueron reconocidos tres trabajos periodísticos que sobresalieron por su rigor, sensibilidad y calidad, dijo Caesco en nota de prensa.

Raileny Alvarado obtuvo el galardón en el renglón Jóvenes que Hacen Futuro por su trabajo "Jóvenes como relevo generacional para agregar innovación al agro dominicano", una pieza que resalta el aporte de una nueva generación a un sector clave como el agropecuario.

En el renglón Juventud y Democracia, el periodista Wilder Páez fue distinguido por su trabajo "Marcha Verde: un movimiento que nació con fuerza y terminó abrazando al poder", que analiza una transición clave en los movimientos sociales dominicanos, con una importante carga histórica y política.

Carolina Cepeda recibió el reconocimiento en el renglón Realidad Social por su reportaje "Los rostros jóvenes de la indigencia", en el que visibiliza la vida de jóvenes que hacen de la calle su hogar, las vicisitudes que enfrentan y la relevancia de la salud mental en estas realidades.

Cada ganador recibió una placa de reconocimiento, un premio en efectivo y un dispositivo electrónico multimedia. Asimismo, la Spain Business School otorgó descuentos en sus programas formativos a los ganadores, como aporte a su desarrollo profesional.

Menciones de honor

En esta edición, que contó con la participación de 50 trabajos en formatos tanto escritos como audiovisuales, se abordaron temas como educación, salud mental, cultura, desigualdad, innovación y medioambiente, todos tratados con rigor y sensibilidad.

Además de los galardones principales, se otorgaron menciones de honor a los periodistas Arisleidy Santos, Luis David Flores, Yanibel Asencio, Ana Aybar, Jesús Vásquez y Aldrys Sánchez, por la calidad y pertinencia de sus propuestas.

Sobre Caesco

El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana (Caesco) tiene como objetivo aportar al debate y a la calidad de la comunicación, fomentar actividades educativas relacionadas con el sector y contribuir al fortalecimiento del clima democrático, la libertad de expresión y el desarrollo socioeconómico sostenible.