Autoridades antidrogas de República Dominicana realizan 22,500 operativos

El microtráfico continúa siendo uno de los eslabones más visible de la cadena de las drogas en República Dominicana y, al mismo tiempo, el más difícil de erradicar.

En los primeros ocho meses de este 2025, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ejecutó 22,500 operativos enfocados en puntos de venta barriales y rutas de distribución local.

En estas intervenciones fueron decomisadas más de seis millones de distintas sustancias, entre ellas 3,859,266 gramos de cocaína, 1,985,639 de marihuana, 218,424 de crack y 3,427 de heroína.

Además de 2,738 pastillas de éxtasis y 844 gramos de hachís.

El Distrito Nacional

Según los datos presentados por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tras la reunión de la Fuerza de Tarea, el Distrito Nacional encabeza la lista de las localidades con mayores decomisos, seguido por el municipio Santo Domingo Oeste y las provincias Peravia, San Cristóbal, Espaillat y Samaná.

En cuanto a las direcciones regionales, el Noroeste y el Cibao Central reportaron las mayores cifras de incautaciones, con más de 240 y 220 casos, respectivamente.

En cuanto a los meses, julio lidera con 38,200 gramos incautados, seguido de mayo (29,181), junio (25,365) y marzo (24,370).

En paralelo a las drogas, las autoridades confiscaron 24.7 millones de pesos; 387,623 dólares, y 6,375 euros producto de operaciones de lavado de activos.

Tendencia operativa

En el reporte por semana muestra picos de actividad que superan las 800 operaciones,

Las personas detenidas durante estos operativos han sido puestas a disposición del Ministerio Público, enfrentando cargos ante la justicia, en virtud de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Raful afirmó que la DNCD, junto con la Dirección General de Aduanas y el Ministerio Público, seguirá reforzando la vigilancia en los principales puntos de entrada y salida del país para evitar que continúe siendo utilizado como puente para el narco.

Múltiples intervenciones Además de la lucha contra el microtráfico, las autoridades antidrogas de la República Dominicana han hecho grandes incautaciones de narcóticos, principalmente cocaína, en diferentes operativos apoyados por agencias internacionales y de inteligencia nacional. Con esto se procura que la droga no llegue a las calles y que tampoco el país sea utilizado como trampolín hacia otros destinos, como Estados Unidos.