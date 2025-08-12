Narciso Isa Conde se despide de su hermano Antonio

El dirigente político y escritor Narciso Isa Conde compartió este martes una conmovedora carta en honor a su hermano, Antonio Isa Conde, quien falleció en la ciudad de Miami, donde recibía atenciones médicas.

Antonio, de 85 años, partió rodeado del amor de sus hijos, hija, nietos, nietas y bisnietos, según expresó Narciso.

En la emotiva despedida, recuerda la última conversación entre ambos: "Ayer me llamó para despedirse y jamás olvidaré sus palabras finales: "Narso, te quiero mucho".

Estas palabras, cargadas de afecto y hermandad, sellaron una relación inquebrantable que se mantuvo firme durante más de 80 años.

"Hoy supe que, rodeado de sus dos hijos, su hija, sus nietos, nietas y bisnietos, murió con una sonrisa en los labios. Una muerte linda, después de una larga vida en la que la que primó la dignidad como ser humano y el amor por sus seres queridos", dijo Narciso.

En su mensaje, expresa que la unión entre ambos no termina con la partida física de su hermano, sino que se transforma en memoria viva y afecto eterno.

"Hoy abrazo hasta la eternidad nuestra hermosa hermandad y reitero que todo mi ser y todo el inmenso cariño de Lulú, de nuestros hijos, nietas y nieto, seguirán a su lado", escribió.

No se harán honras fúnebres

Se informó que, cumpliendo su deseo, no se realizarán honras fúnebres a Antonio Isa Conde. "Más adelante sus cenizas serán diseminadas en el mismo lugar donde se esparcieron las de su amada esposa, Marcia Nadal, bajo la sombra de dos ceibas rodeadas de ramas de bambú", se indica en la información compartida a los medios.

La carta íntegra Falleció Tony, mi hermano del almaEn días recientes, ante de su partida, le escribí estas líneas:Querido hermano:Sabes lo que te quiero. Nada nos ha separado en más de 80 años de existencia.Estoy a tu lado y siempre te acompañaré.Anhelo que sigamos así en este mundo.Somos los dos únicos ISA CONDE del planeta, condenados al sublime placer de amarnos.Deseo más que nunca tu recuperación con calidad de vida.Todo mi ser y todo el cariño de LULÚ y de nuestra querida descendencia seguirán a tu lado.Nos sentimos orgullosos/as de quererte hasta lo infinito.Narso.Ayer me llamó para despedirse y jamás olvidaré sus palabras finales: Narso, "te quiero mucho",Hoy supe que, rodeado de sus dos hijos, su hija, sus nietos, nietas y bisnietos, murió con una sonrisa en los labios.Una muerte linda, después de una larga vida en la que la que primó la dignidad como ser humano y el amor por sus seres queridos.Hoy abrazo hasta la eternidad nuestra hermosa hermandad y reitero que todo mi ser y todo el inmenso cariño de Lulú y de nuestros hijos y nietas y nieto, seguirán a su lado.Tony: te quise mucho y te sigo queriendo.Seguiremos siendo los hijos amados de Aris y de Chelito, hermanos inseparables de aquel Abril Glorioso, de sus héroes y heroína inolvidables.Hasta siempre, hermano del alma.Narso