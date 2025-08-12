Joven abatido en Herrera tenía cuatro órdenes de arresto y portaba arma de fuego, según la Policía

La Policía Nacional se pronunció este martes sobre la muerte de Manuel Bethancour Espinosa, alias "Wio" o "Guio", de 18 años, abatido ayer por agentes de la uniformada dentro de un vehículo interceptado durante un operativo de agentes de Investigaciones Criminales (Dicrim) en el sector Herrera del municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.

Según la institución, Bethancour Espinosa se había fugado de la cárcel preventiva del municipio Villa Altagracia y estaba siendo buscado mediante cuatro órdenes de arresto relacionadas con atracos en dicha demarcación.

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 3:40 de la tarde, cuando los agentes interceptaron un vehículo en la avenida Isabel Aguiar, próximo al Banco BHD, en el que viajaba acompañado de otras personas.

Arma ilegal

La Policía alegó que el joven portaba un arma de fuego ilegal y disparó contra la patrulla, lo que motivó una respuesta armada por parte de los agentes. En el acto fue herido y trasladado al Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, donde falleció mientras recibía atención´, versión que es contraria a lo que muestra un video que circula en las redes sociales.

El arma que portaba fue incautada y entregada por uno de los agentes que participaron en el operativo.

El referido video muestra el momento en que los agentes detienen el vehículo, abren la puerta trasera y le disparan al joven, luego sacan el cuerpo y lo colocan en el asfalto. La acción ha generado diversas reacciones y pedidos de transparencia sobre el caso.

La Policía Nacional aseguró que realizará una investigación exhaustiva para garantizar que el procedimiento se efectuó conforme a la ley y respetando los derechos humanos, en busca de esclarecer las circunstancias de la muerte de Manuel Bethancour Espinosa.