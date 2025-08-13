Luego de cinco días cerrado, el Ministerio de obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reabrió este miércoles el puente flotante, que conecta al Distrito Nacional con el municipio de Santo Domingo Este.

A pesar de que la apertura estaba pautada para el mediodía de este miércoles, fue pasada las 3:00 de la tarde cuando Obras Públicas dio paso por el viaducto.

"Mire sí, se está cruzando, se está cruzando, ya lo abrieron", reportó un usuario que envió un video a Diario Libre, donde se observa que el tránsito fluía con normalidad, tanto para los que se desplazaban a la zona oriental como para quienes viajaban al oeste (Distrito Nacional).

El puente flotante estuvo cerrado desde el pasado sábado al mediodía, cuando las autoridades lo intervinieron para iniciar trabajos de mantenimiento.

El cierre del espacio provocó grandes taponamientos tanto en el puente Juan Bosch, el Matías Mella (de la Bicicleta) y Francisco del Rosario Sánchez (de la 17), viaductos que conectan a la capital dominicana con Santo Domingo Este.