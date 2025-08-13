Diálogo sobre crisis haitiana genera 150 propuestas; serán presentadas a Abinader y a exmandatarios

El Comité de Coordinación General del diálogo sobre la crisis haitiana aprobó las 150 propuestas de manera unánime. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité de Coordinación General aprobó este miércoles el informe final del diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana, documento que recoge 150 propuestas y 26 líneas de acción surgidas de un mes de trabajo en seis mesas temáticas.

La reunión, realizada en el salón de encuentros del Consejo Económico y Social (CES), contó con la participación de los delegados del presidente Luis Abinader, de los exmandatarios Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, así como de la Comisión Ejecutiva del CES. La aprobación fue unánime.

Proceso y contenido

El informe se elaboró a partir de consensos, disensos y recomendaciones discutidas en las mesas temáticas, en un proceso que el CES definió como abierto, plural y técnicamente riguroso.

El organismo destacó que el valor del documento radica tanto en su contenido como en el método deliberativo utilizado, donde primó la cooperación sobre las diferencias.

Presentación oficial

El Comité evaluará ahora la forma y fecha en que el CES presentará su conclusión al presidente de la República y a los tres exmandatarios convocantes, detalle que será comunicado oportunamente.

Compromiso y expectativas

Los miembros del Comité consideraron que las propuestas alcanzadas representan un compromiso moral para la República Dominicana en el manejo de la crisis haitiana, y expresaron su expectativa de contar con apoyo de la comunidad internacional y del liderazgo de Haití.

En el marco de su 20 aniversario, el CES reafirmó su misión constitucional de construir consensos para fortalecer la paz política y social del país.