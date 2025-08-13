La DNCD y la Policía incautan cargamento de 846 paquetes de droga en una casa en La Altagracia

De izquierda a derecha, los voceros de la Policía Nacional y la DNCD, Diego Pesqueira y Carlos Devers, durante la rueda de prensa sobre la droga incautada en La Altagracia. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este miércoles sobre la incautación de 846 paquetes, presumiblemente cocaína y marihuana, durante un operativo en la provincia La Altagracia, en el que dos personas fueron detenidas.

El vocero de la DNCD, Carlos Devers, explicó en rueda de prensa que, en una labor de seguimiento, vigilancia e inteligencia conjunta con la Policía Nacional y el Ministerio Público, se allanó una residencia en la calle El Proyecto, sector El Limón, distrito municipal de Bayahíbe, de la citada demarcación.

En el lugar se confiscaron 824 paquetes presumiblemente cocaína, una funda con la misma sustancia a granel y 22 pacas de un vegetal que aparenta ser marihuana.

Según los informes de inteligencia, la vivienda era utilizada como centro de acopio por redes criminales que transportan drogas en lanchas rápidas desde las costas del país hacia Puerto Rico.

Sobre los detenidos

Los detenidos fueron identificados como los dominicanos Cornelio Félix y Víctor Melo Santana, este último extraditado en 2012 a Puerto Rico por conspirar para introducir y distribuir cocaína en territorio estadounidense.

Ambos están bajo custodia del Ministerio Público y siendo interrogados, informó Devers.

Indicó que continúan las investigaciones y la búsqueda de otros miembros de esta estructura criminal.

También informó que, durante el operativo, se ocuparon aparatos electrónicos que podrían aportar más datos para dar con otros implicados.

"Debemos destacar que las Fuerzas de Seguridad han reforzado y mejorado las estrategias de interdicción frente a las redes de narcotráfico, logrando asestar en las últimas semanas duros golpes a estas estructuras", dijo Devers.