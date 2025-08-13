Informe de Estados Unidos denuncia tratos degradantes y abusos físicos a haitianos en RD

Vista de haitianos indocumentados bajo custodia de agentes de la Dirección General de Migración para fines de deportación. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre los Derechos Humanos del 2024 en el que denunció tratos degradantes y abusos físicos a personas de ascendencia haitiana por parte de fuerzas de seguridad en República Dominicana.

Según el informe, pese a que la ley prohíbe la tortura, los golpes y el abuso físico, "había informes creíbles de que personal de DGM (Dirección General de Migración) y otras fuerzas de seguridad del Gobierno sometieron a individuos, principalmente personas de ascendencia haitiana, a tratos degradantes y abusos físicos".

Sostuvo que organizaciones internacionales y locales de la sociedad civil expresaron su preocupación "por el trato severo y, a menudo, degradante que la DGM y otras fuerzas de seguridad sometieron a migrantes haitianos indocumentados y apátridas de ascendencia haitiana durante los operativos de detención y deportación, así como en los centros de detención de la DGM en Haina y Santiago".

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que "estas preocupaciones incluían":

Detenciones arbitrarias

Maltrato físico a detenidos

Allanamientos domiciliarios sin orden judicial

Revocación o destrucción de documentos de identidad

Robo de pertenencias y extorsión

Violencia sexual

Acceso inadecuado a alimentos, agua y atención médica en los centros de detención y durante el proceso de deportación

Deportación ilegal de niños, mujeres embarazadas o lactantes y personas mayores, y otros tratos hostiles o abusivos

Seguridad de la persona

El informe del Gobierno estadounidense referente al 2024 citó un caso ocurrido en agosto en el que un agente de Migración agredió a un ciudadano estadounidense que intentaba cruzar la frontera de Dajabón a Haití.

"Según informes, el agente lo golpeó y abofeteó mientras le exigía su pasaporte. La Fiscalía General de la República estaba investigando el incidente, pero las autoridades no habían presentado cargos formales contra el agente", dice el informe.

El documento se refiere al caso del sargento mayor del Ejército estadounidense retirado, de origen haitiano, que el 20 de agosto de 2024 acusó a un agente de Migración dominicano, en Dajabón, de agredirlo de manera física y verbal, cuando intentó pasar a Haití el 6 de agosto.

Guy Ralph Theus, de 63 años, reside en Estados Unidos, viaja frecuentemente por razones humanitarias a Haití junto a su esposa, Marie Paule Johanne Theus, desde República Dominicana.

Deportados en 2024; Migración dice respeta derechos

En el 2024, un total de 276,215 extranjeros, quienes no cumplían con los requisitos legales para permanecer en el país, fueron deportados, según la Dirección General de Migración (DGM).

Por trimestres, los datos fueron los siguientes:

Enero-marzo, 48,344 personas (17.5 % del total)

Abril-junio, 62,446 (22.6 %)

Julio-septiembre, 71,414 (25.8 %)

Octubre-diciembre, 94,223 (34.1 %)

Según Migración, estos operativos de deportación se llevaron a cabo respetando los derechos humanos y los acuerdos internacionales suscritos por el país.

Además, la institución indicó, en una nota de prensa, que en los últimos meses del 2024 se realizó una revisión exhaustiva de sus procedimientos y organización, como parte de un plan de actualización para cumplir de manera más eficiente con su misión constitucional y legal.

En octubre del 2024, el presidente Luis Abinader dispuso un operativo inmediato con el propósito de deportar hasta 10,000 haitianos por semana.

Abinader sobre anteriores críticas

El mes pasado, el presidente Abinader respondió de forma contundente a las críticas que había realizado Amnistía Internacional acerca del trato a los indocumentados haitianos.

En un contexto en el que la organización exige al Gobierno cesar su política de deportaciones masivas de haitianos, el mandatario dominicano respondió que Haití ha sido dejado solo por la comunidad internacional.

"El país va a seguir haciendo lo que está haciendo, que es respetando su ley migratoria y cuidando la República Dominicana; que se vaya Amnistía a luchar contra las bandas en Haití", expresó en ese momento el jefe de Estado, visiblemente exaltado.