Inician segunda etapa de titulación en Hato del Yaque; beneficiará a más de 4,800 personas

La entrega de titulación se realizó en el techado de Hato del Yaque. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dejó iniciados este miércoles los trabajos correspondientes a la segunda etapa del proyecto de titulación en el Distrito Municipal Hato del Yaque, provincia Santiago, donde se prevé entregar 1,200 certificados de títulos a favor de 4,800 personas que actualmente ocupan viviendas y solares.

La iniciativa, desarrollada por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Alcaldía de Hato del Yaque, abarcará los sectores El Tamarindo, Villa Progreso, Mateo Pelón, San Antonio y San Ramón.

El acto de lanzamiento fue encabezado por el director ejecutivo de la Utect, Duarte Méndez, quien destacó que esta etapa impactará a cuatro nuevos sectores, en cumplimiento con el compromiso del presidente Luis Abinader de garantizar el acceso gratuito al derecho legítimo de propiedad a miles de familias en todo el país.

"Tal y como nos comprometimos, hoy comenzamos los trabajos de titulación en la parcela 207-B-8 del Distrito Catastral No. 08, beneficiando a los residentes de El Tamarindo, Villa Progreso y Mateo Pelón", afirmó Méndez, al tiempo que exhortó a la comunidad a colaborar con las brigadas y mantener limpios los linderos para facilitar el levantamiento catastral.

Recordó que todo el proceso es gratuito.

En tanto, la gobernadora provincial, Rosa María Santos, resaltó que este proyecto "llena de esperanza" a los comunitarios y que obtener un título "es abrir una puerta al crédito".

En la misma línea, el director del IAD, Francisco Guillermo García, señaló que miles de personas pasarán de ser ocupantes a dueños legítimos.

El alcalde de Hato del Yaque, Fermín Noesí, agradeció al mandatario y a las autoridades de titulación por llevar "alegría" a quienes han esperado durante años por este proceso.

Ceremonia de entrega

La ceremonia se realizó en el techado de Hato del Yaque y contó con la bendición del pastor Juan Bonilla, de la Iglesia de Dios. Estuvieron presentes, además, los diputados Francisco Díaz y Santiago Caba, el encargado de titulación del IAD, Isidro Ramírez, y el asesor del Ministerio de la Presidencia, ingeniero Yamil Rodríguez Asilis.

El Plan Nacional de Titulación, uno de los pilares de la gestión del presidente Luis Abinader, busca otorgar seguridad jurídica y justicia social a familias que han ocupado terrenos del Estado por décadas, incrementando hasta tres veces el valor de sus propiedades al recibir su certificado de título.