Las autoridades dominicanas entregaron este miércoles a la Policía de Haití a la exfuncionaria haitiana Rosemila Petit-Frère, quien fue detenida por la Dirección General de Migración tras arribar al país el pasado 10 de agosto en un vuelo procedente de Canadá que aterrizó en el aeropuerto de Puerto Plata

La entrega de Petit-Frère se realizó en horas de la tarde en el paso fronterizo de Dajabón, donde fue recibida por el comisario de la Policía de Juana Méndez.

La exalcaldesa de Arcahie fue escoltada por agentes de Migración y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

Según una fuente de entero crédito, Petit-Frère permaneció bajo custodia durante horas en la oficina de Aduanas de Dajabón.

El proceso de entrega se desarrolló con hermetismo, y restricciones al trabajo de los medios en la zona fronteriza.

Su detención

Petit-Frère fue detenida por las autoridades migratorias para ser interrogada, luego de recibir informes de inteligencia que señalaban que traía consigo una alta suma de dinero.

Durante su inspección en la terminal aeroportuaria, a la también propietaria de la emisora Télé Monopole, no se le encontró dinero en efectivo, pero sí cheques por diferentes montos.

Contra ella existen denuncias internacionales que la vinculan supuestamente con actos ilícitos en el vecino país, según la entidad.

Migración dijo a Diario Libre que en el país no se presentaron cargos contra Petit-Frère.