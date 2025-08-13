Exfuncionaria haitiana detenida en aeropuerto de Puerto Plata continúa en manos de Migración

Rosemila Petit-Frére, exalcaldesa de la comuna Arcahaie en Haití, fue detenida por autoridades migratorias dominicanas el 10 de agosto en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM) confirmó que la exfuncionaria y empresaria haitiana Rosemila Petit-Frère, detenida el fin de semana en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata, continúa en manos de las autoridades dominicanas y su caso está "en la fase final de la investigación".

De acuerdo con la institución, la ciudadana haitiana llegó a suelo dominicano el domingo 10 de agosto en un vuelo procedente de Canadá "con visa canadiense" y fue detenida por las autoridades migratorias para ser interrogada, luego de recibir informes de inteligencia que señalaban que traía consigo una alta suma de dinero.

Durante su inspección en la terminal aeroportuaria, a Rosemila Petit-Frére, exalcaldesa de la comuna de Arcahaie en Haití y propietaria de la emisora Télé Monopole, no se le encontró dinero en efectivo, pero sí cheques por diferentes montos.

Contra ella existen denuncias internacionales que la vinculan supuestamente con actos ilícitos en el vecino país, según la entidad.

Migración informó a este medio que "están analizando los hallazgos encontrados para hoy determinar el curso de la acción a tomar".

Se esperan detalles en las próximas horas

La DGM no ha confirmado si se presentarán cargos o si se procederá con una entrega formal a las autoridades haitianas, señalando que cualquier decisión dependerá de los resultados de las investigaciones.

Asimismo, indicóa que ofrecerán más informaciones una vez concluya las investigaciones en curso.